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榮耀CEO趙明：新款摺疊機技術 全來自大陸本土供應鏈

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
榮耀近日發表第三代折疊螢幕旗艦機「Magic V3」，為目前市場上在重量和厚度上數據表現最佳的折疊螢幕產品。榮耀CEO趙明指，實現上述規格的技術全部來自榮耀與大陸本土供應鏈共創。圖／取自榮耀CEO趙明微博
榮耀近日發表第三代折疊螢幕旗艦機「Magic V3」，為目前市場上在重量和厚度上數據表現最佳的折疊螢幕產品。榮耀CEO趙明指，實現上述規格的技術全部來自榮耀與大陸本土供應鏈共創。圖／取自榮耀CEO趙明微博

全球摺疊手機市場競爭持續擴大，各手機大廠紛紛入局。榮耀近日發表第三代折疊螢幕旗艦機「Magic V3」，值得注意的是，榮耀Magic V系列產品的特色是輕薄，本次Magic V3僅厚9.2mm，低於多款直板機型，為目前市場上在重量和厚度上數據表現最佳的折疊螢幕產品。榮耀CEO趙明指，實現上述規格的技術全部來自榮耀與大陸本土供應鏈共創。

界面新聞指出，榮耀7月12日發表第三代折疊螢幕旗艦「Magic V3」，售價為人民幣7,999元（約合台幣36,000元）起，以及售價更低的版本Magic Vs3，售價人民幣6,999元（約合台幣31,405元）起。而榮耀Magic V系列產品的特色是輕薄，本次發表的Magic V3厚度僅僅9.2mm，重量則為226公克，低於多款直板機型。

相較之下，其他廠商的折疊屏在厚度上還未突破9.9mm，這顯示本次Magic V3是市面上在重量和厚度上數據表現最佳的折疊螢幕產品。

榮耀執行長趙明表示，實現此一技術突破的原因在於新資料的應用與設計創新。他舉例，榮耀自研的電池中矽含量變得更高，減輕電池重量。而由於螢幕採用重量更低的大陸國產UTG玻璃，以及取代傳統偏光片的Pol-less技術，厚度也變得更低。另，在設計上，榮耀Magic V3在鉸鏈採用一種拱橋式的架構，且首次使用盾構鋼及航太特種纖維材料

趙明稱，「這些技術全部來自榮耀與（大陸）本土供應鏈的共創。」據悉，榮耀此一摺疊機硬體產業鏈涉及的所有環節，大陸本土供應商基本上已覆蓋完全，甚至在部分材料應用中也處領先狀態。

具體來看，供應鏈很大程度上依賴海外廠商的情況已經轉變，如折疊螢幕蓋板機普遍採用具有可彎折性的UTG玻璃，大陸本土供應商凱盛科技已實現量產交付，且成本做到接近海外廠商。此外，去年推出的榮耀Magic V2也是大規模使用鈦合金的折疊螢幕手機，這種材料主要用於該機型的捲軸裝置，鉑力特、瑞聲、長盈精密、金太陽等大陸供應鏈廠商都有所涉及。

值得注意的是，榮耀是推出折疊螢幕產品頻率最高的大陸手機廠商，其產品幾乎涵蓋目前所有折疊螢幕形態。據Counterpoint發布的最新報告顯示，今年首季榮耀折疊螢幕市場份額達12%，居於第三，僅次於華為和三星。

售價 材料

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