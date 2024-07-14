訂單逾2000份！大陸商家「緊跟時事」 秒開售川普槍擊案握拳上衣

美國前總統川普於當地時間13日在賓州造勢活動遭到槍擊，震驚全球。同時，一張由美聯社記者所拍，川普在離場前右手緊握拳頭向支持者致意背後還飄揚美國國旗的照片，由於形象鮮明在網上成為全球最火照片。然而，這張照片也在事發僅僅約兩小時後，就被緊跟時事的大陸商人火速製作成短袖上衣，在淘寶等大陸電商平台出售。

南華早報指出，美國當地時間13日18時15分左右，川普（Donald Trump）在賓州遭遇槍擊案。而美聯社隨即於當地時間18時31分發出了由記者Evan Vucci拍攝的川普揮舞全投的標誌性照片。與此同時，短短兩個小時後，大陸製造商們已經準備好開始生產印有「挑釁」川普形象的短袖上衣。隨後，第一批產品即在20時40分於大陸熱門電商平台上線開賣。

南華早報對大陸商家此舉評論道，「這就是中國的速度」，反應幾乎與美國總統拜登對其競選對手川普的事件反應一樣快。

一位25歲的淘寶賣家Li Jinwei指，在大陸早餐時間她的川普T恤早已擺上其網上貨架。「我們一看到槍擊事件的消息，就立即將這些商品放到淘寶上，儘管（當時）我們甚至還沒有將產品印出」，但在三個小時內，就看到來自大陸和美國至少2,000多份的訂單。據了解，Li Jinwei的工廠一分鐘能完成一件上衣。

Li Jinwei進一步說，「今年美國總統大選，我們只做了川普的紀念品，因為他獲勝的機會更大，而且他在中國（大陸）網友中很受歡迎」。

另，極目新聞指，其記者嘗試在電商平台下單「川普拳頭」T恤發現，有的產品上被商家標明「48小時內發貨」，有的則是「3天內發貨」，價格從人民幣十幾元到四十多元均有。

星島日報引述網紅Hodge Twins在社群平台發布的商品照片稱，「這件T恤賺得的利潤將會100%捐給特朗普（川普）的競選團隊」，該項產品售價為35美元。而其他美國電商也陸續推出相關的T恤產品，有些註明是「限量版」，售價由13美元到40美元不等。

事實上，川普的照片被做成衣服已不是第一次發生。2023年，川普首度被起訴後，人工智慧（AI）生成的大頭照以及他的被捕照片在網路上瘋傳後，川普團隊不甘示弱，迅速從中發現商機。隨後，2023年8月底，川普在社群平台上推銷印有自己「監獄大頭照」的上衣，他還稱，「想要就去買它」。

不少大陸網友在微博針對美聯社記者所拍攝的川普遇襲後握拳示意照片討論表示，「我就覺得這個攝影師真的很牛，職業素養及專業技能真的100%」；「不得不承認，（川普）確實是個勇敢的人。在當時，這個反應就很了不起（畢竟前有安倍確實被打死了）誰能保證沒有第二、第三個槍手呢」；「這張故事性太強了」。