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大陸四大航空公司上半年未扭虧 專家：全年盈利不樂觀

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸四大航（中國國航、南方航空、中國東航和海南航空）上半年未扭虧為盈，多位業界人士預料，要達到今年全年整體扭虧的目標存有難度。圖／取自第一財經日報微博
大陸四大航（中國國航、南方航空、中國東航和海南航空）上半年未扭虧為盈，多位業界人士預料，要達到今年全年整體扭虧的目標存有難度。圖／取自第一財經日報微博

隨著大陸多家上市航空公司陸續發布2024年半年業績預告，其中大陸四大航（中國國航、南方航空、中國東航和海南航空）上半年仍未扭虧為盈，即四大航上半年將全線虧損。對此，大陸多位業界人士預計，今年大陸民航要完成全年整體扭虧的目標，目前看來，由於運力過剩下全年盈利不樂觀，要達到目標依然有難度。

第一財經指出，上半年中國國航、東航、南航、海航四大航空公司均預計仍將虧損，這與國際航線尚未滿血恢復以及民航業的運力過剩不無關係。第一季曾轉虧為盈的南航和海航，在上半年都沒能延續業績飄紅，南航預虧10.6億元（人民幣，下同）至15.8億元，海航控股預虧6億至6.7億元。而上半年預告虧損的還有中國國航和東航，分別預虧23億元到30億元，24億元至29億元。

依大陸四大航季報測算，國航、東航、南航、海航今年第二季分別預計虧損6.26億元至13.26億元，15.97億元至20.97億元，18.16億元至23.36億元，0.17至0.87億。

而相較大陸四大航空公司上半年集體預虧的同時，大陸傳統意義上的「小航空公司」卻紛紛預盈。春秋航空料上半年實現歸母淨利12.90億元至13.40億元，吉祥航空預計上半年實現歸母淨利4.50億元至5.50億元，華夏航空預計上半年實現歸母淨利0.22億元至0.32億元。

其中，春秋航空受良好業績成長預期的推動，股價年初以來已上漲7.12%。截至7月12日收盤，春秋航空總市值增加至526.95億元，甚至超過海航的484.02億元，進而在大陸7家航空上市公司當中排名第三。

大陸民航業內人士林智傑指，「目前來看，（大陸）國內航司全年實現盈利的挑戰還是比較大的，主要是因為目前行業已運力供過於求，航班量持續增長，但是市場遲遲沒有恢復，從而陷入價格戰的境地」，特別是去年報復性出行需求過去後，今年旺季陷入平淡，包括今年「五一」小長假期間出現多家航空公司虧損，「這是以往沒有的」。

另，中國航空管理幹部學院教授鄒建軍認為，今年的航空運輸市場可能不會有太樂觀的表現，第一季可能會優於2023年，但第三季（2023年暑運的壓抑需求集中釋放）可能會「不盡如人意」，他稱，「爬坡過坎」將是大陸航空業全年真實寫照。

鄒建軍續指，未來市場的恢復絕對不是簡單地對疫情前的複製，而是會面臨全面的結構性變化，包括大陸國內航線市場與國際航線市場。

春秋航空 東航 航空公司

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