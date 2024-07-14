岸田文雄：願就大陸「產能過剩」等問題加強與德國合作

大陸產能過剩問題持續在全球擴散，許多國家陸續對此祭出相應措施。當地時間12日，日本首相岸田文雄與德國總理蕭茲在會談結束後舉行聯合記者會，並圍繞應對大陸「產能過剩」與「經濟脅迫」等相關問題，雙方在經濟安全保障領域設置新經濟安全磋商框架達成共識。岸田文雄強調，願就大陸「產能過剩」問題加強日德雙方合作。

據美國之音，日本和德國欲建立新的經濟安全框架，旨在遏止大陸的「脅迫行動」，與深化一系列問題的政策協調，其中包括保護新興技術，加強例如半導體、關鍵礦物、氫等關鍵產品的供應鏈，並促進人工智慧（AI）、網路、下一代資訊和通訊基礎設施等領域的合作。

共同社報導指出，蕭茲（Olaf Scholz）在與岸田文雄共同舉行的記者會上表示，「所有方面都會發揮作用，不論是原材料的問題，它們來自哪裡的問題，或者是對未來經濟發展所需的某些生產鏈的依賴性問題」，他並強調不依賴半導體的重要性。

岸田文雄則說，「重要的是，盟友和理念相近的國家就經濟安全挑戰採取團結一致的應對措施。」蕭茲也呼籲，藥一起努力減少對某些國家和地區的供應依賴。

岸田文雄還談到了日本及其七國集團（G7）中的西方夥伴認為大陸工業產能過剩和「非市場政策和做法」，並表示這些「削弱了其他工業化國家的經濟」。

此外，岸田文雄與蕭茲雙方同意新設經濟安保相關磋商機制。岸田文雄稱，「同盟國及志同道合國家一致對應很重要」。蕭茲則表示，為了減少對特定國家及地區的供給依賴，需要強化經濟安保。

岸田文雄於記者會上還指，為維持並擴大自由公正的國際經濟秩序，「擁有產業結構和高端技術實力的日德展開合作很重要」，並強調與蕭茲達成了這樣的共識。

據了解，這是岸田文雄首次以日本首相的身分訪問德國，也是自2017年以來日本首相對德國的首次訪問。

與此之前，大陸方面多次表示，陸方強調各國對產能問題應秉持市場經濟原則看待，在經濟全球化背景下，在全球分工和國際市場當中加以分析。大陸始終對產業合作秉持開放的態度，希望有關國家秉持開放的心態，堅持公平競爭，打造國際化、市場化、法治化的經貿合作環境，同大陸一道，實現互利共贏，推動經濟全球化向更加普惠包容的方向發展。