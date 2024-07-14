快訊

自己人提的連署加嚴都擋？民進黨恐是怕不能操作罷免

Android陣營一個個搶進摺疊機 為何蘋果不敢輕易嘗試？

獨／被扁點名讓他跟燦收押的法官 當事人：平常心看每一案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

岸田文雄：願就大陸「產能過剩」等問題加強與德國合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本首相岸田文雄於當地時間12日與德國總理蕭茲舉行會談。岸田文雄稱，日方願同德國就應對大陸「產能過剩」與「經濟脅迫」，加強合作。（歐新社）
日本首相岸田文雄於當地時間12日與德國總理蕭茲舉行會談。岸田文雄稱，日方願同德國就應對大陸「產能過剩」與「經濟脅迫」，加強合作。（歐新社）

大陸產能過剩問題持續在全球擴散，許多國家陸續對此祭出相應措施。當地時間12日，日本首相岸田文雄與德國總理蕭茲在會談結束後舉行聯合記者會，並圍繞應對大陸「產能過剩」與「經濟脅迫」等相關問題，雙方在經濟安全保障領域設置新經濟安全磋商框架達成共識。岸田文雄強調，願就大陸「產能過剩」問題加強日德雙方合作。

據美國之音，日本和德國欲建立新的經濟安全框架，旨在遏止大陸的「脅迫行動」，與深化一系列問題的政策協調，其中包括保護新興技術，加強例如半導體、關鍵礦物、氫等關鍵產品的供應鏈，並促進人工智慧（AI）、網路、下一代資訊和通訊基礎設施等領域的合作。

共同社報導指出，蕭茲（Olaf Scholz）在與岸田文雄共同舉行的記者會上表示，「所有方面都會發揮作用，不論是原材料的問題，它們來自哪裡的問題，或者是對未來經濟發展所需的某些生產鏈的依賴性問題」，他並強調不依賴半導體的重要性。

岸田文雄則說，「重要的是，盟友和理念相近的國家就經濟安全挑戰採取團結一致的應對措施。」蕭茲也呼籲，藥一起努力減少對某些國家和地區的供應依賴。

岸田文雄還談到了日本及其七國集團（G7）中的西方夥伴認為大陸工業產能過剩和「非市場政策和做法」，並表示這些「削弱了其他工業化國家的經濟」。

此外，岸田文雄與蕭茲雙方同意新設經濟安保相關磋商機制。岸田文雄稱，「同盟國及志同道合國家一致對應很重要」。蕭茲則表示，為了減少對特定國家及地區的供給依賴，需要強化經濟安保。

岸田文雄於記者會上還指，為維持並擴大自由公正的國際經濟秩序，「擁有產業結構和高端技術實力的日德展開合作很重要」，並強調與蕭茲達成了這樣的共識。

據了解，這是岸田文雄首次以日本首相的身分訪問德國，也是自2017年以來日本首相對德國的首次訪問。

與此之前，大陸方面多次表示，陸方強調各國對產能問題應秉持市場經濟原則看待，在經濟全球化背景下，在全球分工和國際市場當中加以分析。大陸始終對產業合作秉持開放的態度，希望有關國家秉持開放的心態，堅持公平競爭，打造國際化、市場化、法治化的經貿合作環境，同大陸一道，實現互利共贏，推動經濟全球化向更加普惠包容的方向發展。

岸田文雄 蕭茲

延伸閱讀

川普遭槍擊 日相岸田：堅決對抗挑戰民主暴力行為

尹錫悅會岸田文雄 批俄羅斯北韓合作威脅國際安全

日相出席北約峰會 盼確認大西洋與印太安保不可分

日本與北約擬設專線交流機密情報 強化安保合作

相關新聞

陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨

中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15...

岸田文雄：願就大陸「產能過剩」等問題加強與德國合作

大陸產能過剩問題持續在全球擴散，許多國家陸續對此祭出相應措施。當地時間12日，日本首相岸田文雄與德國總理蕭茲在會談結束後...

陸人在菲被綁事件頻發 中菲執法部門合作遣返3位綁架嫌犯

大陸民眾在菲律賓遭綁案近來頻發，大陸和菲律賓執法部門13日共同合作遣返三名涉嫌在菲綁架大陸公民的犯罪嫌疑人。大陸駐菲律賓...

外商直接投資大陸 大減29%

大陸商務部公布今年上半年外商直接投資（FDI）金額為人民幣4,989.1億元（約新台幣2.2兆元），年減29.1%，減幅...

義汽車品牌 擬轉讓陸企

義大利《24小時太陽報》報導，為鼓勵中國汽車企業在義大利投資設廠，義大利政府正考慮透過法律手段「接管」歐洲汽車巨頭斯泰蘭...

大疆無人機 逃過美國禁令

由於替代品技術性能跟不上，美國參議院軍事委員會決定將大陸無人機業者大疆創新（DJI）的禁令排除在2025年國防授權法之外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。