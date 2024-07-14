陸人在菲被綁事件頻發 中菲執法部門合作遣返3位綁架嫌犯

大陸民眾在菲律賓遭綁案近來頻發，大陸和菲律賓執法部門13日共同合作遣返三名涉嫌在菲綁架大陸公民的犯罪嫌疑人。大陸駐菲律賓使館表示，這項行動充分再次彰顯了兩國聯合打擊藏匿於離岸博彩業內犯罪的堅定決心，並稱大陸法律禁止任何形式的賭博活動，包括網路博彩、大陸公民出境賭博、在境外開設賭場招攬大陸公民參賭等行為都是違法的。

據大陸駐菲律賓使館微信公眾號消息，大陸駐菲律賓大使館13日除發出新聞稿做出上述表述外，還寫道，中國政府一向嚴厲打擊賭博以及綁架等犯罪活動。駐菲使館與菲執法部門就共同打擊綁架及其他與離岸博彩相關的犯罪活動保持著密切溝通與合作。大陸將持續加強同菲方的務實執法合作，並呼籲菲方早日取締離岸博彩業，以根除相關頑疾。

據新加坡聯合早報報導，此前，有兩名大陸企業高曾於6月下旬赴菲律賓洽談業務遭綁架，儘管家屬支付高額贖金，但兩人仍遭撕票。這也是過去一年裡第三起涉及中國大陸受害者的綁架案。

而在稍早前，大陸駐菲律賓大使館6月7日於網站上通報，包括3名大陸公民在內的4人，近日在馬尼拉遭遇綁架勒索後被釋放。陸駐菲律大使館在通報中表達高度重視，稱第一時間向菲方提出交涉，要求務必徹查案件，將所有涉案人員捉拿歸案、繩之以法，全力保障在菲中國公民人身財產安全和正當權益。

隨後，中新社則指，菲律賓內政部和國家警察6月5日通報，有4名警察因涉嫌參與此案被捕。此外，據南華早報，菲律賓官方資料顯示，自去年1月以來記錄的20起綁架案件中，大多數受害者是大陸民眾。