高通控陸手機商傳音侵權

美國通訊晶片大廠高通將大陸手機製造商傳音控股涉嫌侵犯其四項非標準基本專利告上印度法院。傳音表示，已經與高通簽署5G標準專利授權合約，正履行該協議，並將繼續與第三方展開專利談判確定合理許可費。

證券時報報導，高通發表聲明稱，傳音在產品中使用了高通的專利技術，成為全球銷量排名前五的智慧手機廠商之一。高通提到，傳音近期就部分產品與高通簽署許可協議，但絕大部分產品至今未獲高通許可。

傳音早年在非洲等海外市場依靠功能手機和低階手機發家，近年提升智慧型手機占比。

而高通在高階手機SoC（系統級晶片）市場中仍具優勢，隨著傳音近年逐漸進入中高階手機市場，與高通打交道的機會越來越大。

傳音和高通雙方的回應揭露了矛盾所在，傳音認為高通所收專利費過高，高通則認為傳音侵犯高通的專利組合。據外媒IP Fray指出，高通選擇在印度打官司，凸顯印度做為專利執法場所的重要性日益增加。