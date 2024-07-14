外商直接投資大陸 大減29%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸商務部公布今年上半年外商直接投資（FDI）金額為人民幣4,989.1億元（約新台幣2.2兆元），年減29.1%，減幅較前5月28.2%擴大，延續2023年6月以來的連續下降趨勢。

數據顯示，製造業占上半年FDI比重為28.4%，年增2.4個百分點。其中高技術製造業的FDI為人民幣637.5億元，占比12.8%，年增2.4個百分點。從來源地看，德國、新加坡對大陸的實際投資分別增長18.1%和10.5%。

第一財經報導，中銀證券全球首席經濟學家管濤在研究報告中指出，進入2024年以來，由於美國聯準會不斷延後首次降息時間，全球融資成本提高和融資條件收緊，以及地緣政治因素對大陸吸引外資的負面影響持續顯現。

管濤指出，第1季大陸商務部統計的FDI就已經下降28.9%，較2023年全年降幅進一步擴大，上半年數據也未見好轉。由此可見，當前大陸穩外資工作任務依然繁重。

大陸國務院辦公廳於3月19日發布「更大力度吸引和利用外資行動方案」，提出五方面24條措施，強調要鞏固外資在中國發展信心。

方案包括縮減外商投資准入的負面清單，全面取消製造業外資准入限制，以及推進電信、醫療領域擴大開放。

人民幣 外資 大陸商務部

延伸閱讀

中俄舉行聯合演習 俄羅斯2艘軍艦抵達廣東湛江港

菲國參院下令！逮捕疑與大陸犯罪集團往來華人女市長

113分科公民／題組占逾7成…大陸威脅、移工議題滿滿2頁 全中教估中偏難

大陸三中全會將召開！經濟前景仍不明朗 外媒整理「7大關注領域」

相關新聞

陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨

中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15...

陸上季GDP估增5.1% 專家認為經濟仍有向下壓力

大陸統計局將在15日公布第2季國民生產毛額（GDP）增長率，不論是陸媒證券日報還是日本經濟新聞聚集經濟學家的調查，多數預...

外商直接投資大陸 大減29%

大陸商務部公布今年上半年外商直接投資（FDI）金額為人民幣4,989.1億元（約新台幣2.2兆元），年減29.1%，減幅...

義汽車品牌 擬轉讓陸企

義大利《24小時太陽報》報導，為鼓勵中國汽車企業在義大利投資設廠，義大利政府正考慮透過法律手段「接管」歐洲汽車巨頭斯泰蘭...

大疆無人機 逃過美國禁令

由於替代品技術性能跟不上，美國參議院軍事委員會決定將大陸無人機業者大疆創新（DJI）的禁令排除在2025年國防授權法之外...

高通控陸手機商傳音侵權

美國通訊晶片大廠高通將大陸手機製造商傳音控股涉嫌侵犯其四項非標準基本專利告上印度法院。傳音表示，已經與高通簽署5G標準專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。