外商直接投資大陸 大減29%

大陸商務部公布今年上半年外商直接投資（FDI）金額為人民幣4,989.1億元（約新台幣2.2兆元），年減29.1%，減幅較前5月28.2%擴大，延續2023年6月以來的連續下降趨勢。

數據顯示，製造業占上半年FDI比重為28.4%，年增2.4個百分點。其中高技術製造業的FDI為人民幣637.5億元，占比12.8%，年增2.4個百分點。從來源地看，德國、新加坡對大陸的實際投資分別增長18.1%和10.5%。

第一財經報導，中銀證券全球首席經濟學家管濤在研究報告中指出，進入2024年以來，由於美國聯準會不斷延後首次降息時間，全球融資成本提高和融資條件收緊，以及地緣政治因素對大陸吸引外資的負面影響持續顯現。

管濤指出，第1季大陸商務部統計的FDI就已經下降28.9%，較2023年全年降幅進一步擴大，上半年數據也未見好轉。由此可見，當前大陸穩外資工作任務依然繁重。

大陸國務院辦公廳於3月19日發布「更大力度吸引和利用外資行動方案」，提出五方面24條措施，強調要鞏固外資在中國發展信心。

方案包括縮減外商投資准入的負面清單，全面取消製造業外資准入限制，以及推進電信、醫療領域擴大開放。