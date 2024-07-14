陸上季GDP估增5.1% 專家認為經濟仍有向下壓力

大陸統計局將在15日公布第2季國民生產毛額（GDP）增長率，不論是陸媒證券日報還是日本經濟新聞聚集經濟學家的調查，多數預估大陸第2季經濟增長率平均落在5.1%左右，較第1季跌0.2個百分點，前值為5.3%。多數觀點認為大陸經濟下行壓力仍存，內需與消費將是下半年發力關鍵。

日經報導，英國金融服務集團勵正（LGIM）的經濟學家羅傑（Matthew Roger），評估大陸經濟走向「將是穩定或下行」，因為隨著房地產不景氣的長期化，地方政府收購庫存住宅等政策難有成效；而房價下跌使家庭資產縮水，連帶導致消費需求下降，而這種格局長期下來將成為經濟成長的負擔。

另據時代財經統計，大陸多家機構都在近日對於第2季經濟增長的預測進行下調。在第1季經濟實現開門紅後，第2季經濟整體走勢比較平穩，但產需均有所走弱。

整體而言，許多機構預計上半年GDP年增率約5.2%左右。他們認為，要完成全年大陸官方5%的增長目標問題不大，前提是政策端需要進一步加力。

展望下半年，長城證券宏觀經濟學家蔣飛認為，經濟下行壓力可能會增大，房地產放鬆政策效果仍待擴散，民眾消費意願回升動力不足，金融機構抗風險能力隨淨息差下降而降低。

民銀首席經濟學家溫彬預計，隨著出口增速觸頂回落，內需尤其是基建托底經濟的必要性上升。財政政策仍有較大發力空間，基建投資增速回升將是大概率事件，預計全年增速有望回升至7%左右。

與此同時，外界關注將在15日至17日舉行的中共三中全會是否推出提振經濟的政策，不過市場普遍不認為會有突破性進展。麥格理集團中國首席經濟學家胡偉俊認為，無法期待具體政策。