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大陸出手干預國債買賣 批瘋搶國債是做空經濟

中央社／ 台北13日電
大陸今年發行國債迭遭市場瘋搶秒殺。美聯社
大陸今年發行國債迭遭市場瘋搶秒殺。美聯社

中國今年發行國債迭遭市場瘋搶秒殺，中國人民銀行（央行）1日宣布將展開國債借入賣出操作，試圖降溫；人行主管媒體今天發文批評機構瘋搶國債，基本上就是在唱空人民幣，也是在做空中國經濟。

中國今年以來發行數期儲蓄國債以及超長期特別國債，儘管利率只比銀行定存略高，但推出即遭瘋搶秒殺，顯示市場看壞經濟，認為利率會走低；民眾不願投資股市房市，寧願把錢投入對相對安全又有流動性的國債。

中國人行1日公告，將於近期向部分一級交易商展開國債借入操作，並在5日確認已與幾家主要金融機構簽訂債券借入協定，將視市場情況持續借入並賣出國債。

人行主管媒體「金融時報」13日下午發文批評瘋搶國債現象，警告市場不要炒作的意味濃厚。

文章稱，今年以來中國債券市場持續火熱，但是潛在風險不容小覷。業內專家多次提示，債市不會永遠上漲，「當前市場反轉的風險不斷增大」。

對於人行出手干預，文章引述光大證券固收首席分析師張旭稱，這次公告表明，人行會用實際行動來告訴市場，「國債價格會降」；國債市場存在價格下降預期，未來運行就會更平穩。

文章並稱，多位受訪專家表示，人行公告借入國債並賣出，是「保匯率、穩預期」的體現。

文章還引述不具名的業內人士批評，機構瘋搶國債，等於預期以後利率越來越低，說不定像日本那樣進入長期低利率時代，「基本上就是在唱空人民幣，也是在做空中國經濟，加大了資金流出壓力。」

陸媒第一財經昨天報導引述業內人士分析，短期人行對國債買賣的探索可能以賣出操作為主，這與近期不斷走低的國債收益率有關。人行有可能透過借入國債，然後再在二級市場賣出，以達到維持正常收益率曲線的目的。

中國今年以來發行的國債，利率並不高。其中，2024年第3期的3年期儲蓄國債年利率為2.38%，第4期5年期國債年利率為2.5%，僅分別比國有銀行3年定期存款利率高出3與10個基點。

中國今年預計發行人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）的超長期特別國債，截至目前，已發行的20年期國債的票面利率為2.49%；30年期超長期特別國債的票面利率為2.57%。

6月17日發行首期50年期超長期特別國債，票面利率還降為2.53%，比30年期還低。今年接下來，還有8400億元待發行。

中共 人民幣 國債

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