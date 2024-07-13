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大陸下半年出口 分析：恐有外貿企業「搶出口」情況

中央社／ 上海13日電
分析師認為，下半年考量海外主要經濟體政府改選，恐有外貿企業「搶出口」行為。新華社
分析師認為，下半年考量海外主要經濟體政府改選，恐有外貿企業「搶出口」行為。新華社

大陸海關總署最新統計數據顯示，按美元計算，6月出口金額年增8.6%，進口金額年減2.3%。機構分析師認為，下半年考量海外主要經濟體政府改選，恐有外貿企業「搶出口」行為。

據第一財經13日報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，外需回暖是外貿實現好態勢的原因，「摩根大通全球製造業PMI指數連續6個月處在榮枯線之上，去年全年都在收縮區間，我國出口走勢和該指數關聯度較高」。

王青指出，大陸國內穩外貿政策也在持續發揮作用中，中外航班往來進一步恢復等因素，都為外貿開拓多元化市場提供了利多空間。

中泰證券研究所首席分析師楊暢指出，6月出口年增8.6%，較5月年增率7.6%增加1個百分點，去年6月基數相對平穩，推升了今年6月年增率表現；6月進口年增率下滑，存在季節性波動因素。

關於大陸下半年進出口走勢，楊暢認為，從單月數據來看，出口金額持續回升的持續性有待觀察，考慮到海外主要經濟體面臨政府部門換屆（例如美國總統大選），這有可能導致外貿企業「搶出口」行為。

王青推估，大陸下半年出口成績將繼續保持較快成長速度，在8月之後，由於去年基數較高，成長速度有可能回跌。

大陸海關總署昨天發布6月進出口貿易數據。

按美元計算，大陸6月出口金額較去年同期增加8.6%，進口金額較去年同期下滑2.3%。汽車（包括底盤）出口輛數、金額較去年同期激增，6月出口輛數48.6萬輛，較去年6月41.1萬輛增加7.5萬輛；6月出口金額較去年同期增加12.59%。

路透社12日報導剖析，6月出口年增率8.6%，這顯示汽車製造商正在提前準備、處理訂單，以應付歐盟、美國與其他國家規劃對大陸電動車加稅等情況。伴隨愈來愈多國家對大陸商品祭出限制，大陸欲實現全年經濟成長率5%目標將承受更大壓力。

中共 出口值 海關 美國

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