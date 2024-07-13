中國將發布第2季經濟成長率 市場預估5%左右

中國統計局將於15日發布今年第2季與上半年的宏觀經濟數據，分析指出，由於去年基期較高，因此第2季的經濟成長率可能落在5%左右，較第1季的5.3%低。預計今年下半年仍會有諸多刺激經濟的政策發布。

據第一財經發布的研究調查，參與這份調查的經濟學家們對於中國今年第2季的經濟成長率預測為5.04%，全年的經濟成長率預測值為5.06%。今年第2季經濟成長率較第1季趨緩，主要原因是比較基期較高所致。去年第2季的經濟成長率為6.3%，較去年第1季高出1.8個百分點，也是去年年內的最高點。

參與這份調查的廣開首席產業研究院院長連平表示，第2季的經濟成長率成長速度可能有所放緩，內需偏弱的情況在第2季將有所顯現，對經濟成長的貢獻度可能會下降。此外，消費成長速度放緩，儘管製造業和基建投資繼續共同發揮「穩增長」作用，但房地產投資則仍在「拖後腿」。

消費成長速度放緩的背後是消費能力和消費預期偏弱。財信研究院副院長伍超明分析，2024年中國民眾可支配收入和邊際消費傾向的預測均偏謹慎，背後的核心邏輯在於民眾仍面臨「就業、收入與消費」的循環不通暢，以致消費能力與消費意願復甦偏弱、偏慢。

這份調查也提到，「第一財經首席經濟學家信心指數」為50.23，與上個月持平，保持在榮枯線以上。經濟學家們認為未來應會發布更多穩增長、穩需求、穩信心的政策，為經濟復甦提供支撐。

另根據北京大學國民經濟研究中心發布的一份報告指出，今年第2季的經濟走勢平穩，經濟恢復繼續。目前中國面臨的外部環境依然複雜多變，中國國內有效需求不足，底部徘徊，經濟內生修復動能仍需加強，恢復和擴大需求仍是未來經濟持續回升的關鍵所在。預計今年第2季經濟成長率為4.8%，較今年第1季下降0.5個百分點。