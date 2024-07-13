百度自動駕駛計程車跑進廣州 再掀搶司機飯碗熱議

百度旗下的自動駕駛計程車「蘿蔔快跑」業務在中國快速擴張，據報導，「蘿蔔快跑」已跑進了廣州街頭，很多計程車及網約車（網路叫車）司機擔心會被搶飯碗。有網約車司機批評「蘿蔔快跑」目前的價格優勢是「資本在背後進行補貼」。

百度旗下的自動駕駛計程車「蘿蔔快跑」近期頻頻登上中國社群平台熱搜，關於安全、費用、搶司機「飯碗」等問題引發網友討論。

綜合中國媒體金羊網、第一財經及南方都市報12及13日的報導，已在武漢大規模投入服務的「蘿蔔快跑」已跑進了廣州街頭，在黃埔區科學城等部分地區投入服務，運營時間為早上7時至晚上11時。系統有規定的上下車點，停車不能超過3分鐘。指定上下車點超過300個。

與武漢「蘿蔔快跑」屬全自動無人駕駛計程車不同，廣州市的試點測試車輛內會有一名安全員。根據「蘿蔔快跑」的客服人員表示，目前會根據不同城市的情況及規模，投放不同車輛進行測試及運營；目前「蘿蔔快跑」在廣州沒有提供全自動無人駕駛車輛。

報導引述有網友在社交媒體上分享，廣州的「蘿蔔快跑」7.1公里只要人民幣4.99元（下同，約新台幣22元），但也有網友留言表示，等搶占市場後可能漲到50元。

據報導，「蘿蔔快跑」的價格比傳統網約車低很多，大約是後者的1/4到1/3，這可能與「蘿蔔快跑」正處於推廣期有關。

有中國記者在廣州試乘「蘿蔔快跑」，下訂單後要等23分鐘才有車，整個車程6.8公里，耗時23分鐘，起步費為16元，里程費21.76元，合共37.76元，扣除廣州優惠活動折扣30.59元，只需付7.17元。與其他網約車平台比較，相同起始點車程約6.1公里，預估車費17至22元，預計耗時25分鐘。

近日有消息稱，「蘿蔔快跑」在武漢的訂單量暴增，個別車輛單日最高訂單超20張，達到傳統計程車司機平均日單量水平。

一名北京網約車司機表示，2、3年前一天有20張訂單不算多，但到了今年，這只是行業的平均水平，最近7天他只有3天每天有超過20張訂單，其他時候只有16至17張。

報導指出，作為目前重要的「就業蓄水池」，網約車行業吸納了大量就業。截至今年4月30日，全中國349家網約車平台，共發放網約車駕駛員證696.4萬本。另據中國交通運輸部2021年數據，中國計程車數量約有139.13萬輛。

按照每輛車配備2名司機計算，中國大約有280萬計程車司機。「蘿蔔快跑」的低價，就是觸痛很多網約車或計程車司機的首要因素，令他們擔心會被搶飯碗。

報導表示，很多網約車司機認為，「蘿蔔快跑」目前的價格優勢是「資本在背後進行補貼」。中國新聞周刊就定價機制向百度求證，對方並未正面回應。不過業內普遍認為，雖然不排除平台補貼的可能，但更重要是科技創新帶來的成本優化。

「蘿蔔快跑」是百度2021年推出的自動駕駛出行服務平台，提供沒有駕駛在車內的網約車服務，已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉、烏鎮等中國11個城市開放載人測試，並在北京、武漢、重慶、深圳、上海5個城市推出了全無人自動駕駛服務，正式投入商用。