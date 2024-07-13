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談陸無人駕駛技術 產業研究員：能保證車毀人不亡就行

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
百度無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」近日在武漢街頭撞倒1名與行人相撞，造成交通堵塞，引發大陸網友對無人駕駛計程車技術及事故責任歸屬的討論。（圖／取自澎湃新聞）
百度無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」近日在武漢街頭撞倒1名與行人相撞，造成交通堵塞，引發大陸網友對無人駕駛計程車技術及事故責任歸屬的討論。（圖／取自澎湃新聞）

百度無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」近日在武漢街頭撞倒一名行人，引發大陸網友對無人駕駛計程車技術及事故責任歸屬的討論。汽車產業研究員張翔表示，當新產品的一個新技術要走向市場、大規模應用之前，有一個試錯的過程，政府應該允許車企去試錯。

張翔13日參加澎湃新聞直播節目，以「無人駕駛汽車，要大規模上路了？」為題，討論無人駕駛汽車是否終於要大規模上路，對人們出門移動會產生哪些影響，以及如果發生交通事故該如何界定責任。

張翔指出，無人駕駛有點像汽車安全等級，依照不同安全程度劃分五星等級，目前只要能保護大部分交通事故能保護行人，也就是車碰撞以後車身發生潰發生變形，但不要擠壓到車主和乘客，能保證車毀人不亡就行了。但不能保證交通事故碰撞的過程中，乘客百分之百都不會受傷，因為如果要做到上述標準，車企要做很多實驗，材料的強度要做得非常高，那麼這個車就不是現在花十幾二十萬就能買得起的車。

張翔最後總結，無人駕駛汽車走向大規模運營的過程中，可能像武漢這次蘿蔔快跑撞倒行人等類似事故還會在別的城市發生。在發展過程中肯定還有其他交通事故發生，但是每一次發生車企就會完善問題，保證下次不要發生。

據多家陸媒報導，蘿蔔快跑無人駕駛計程車7日在武漢街頭撞倒一名行人，根據網友拍攝的影片，可以看到一個行人躺在出租車前，交警正在現場，事故造成部分塞車。百度相關負責人回應，事故發生於車輛在綠燈亮起啟動之際，與一名闖紅燈行人發生輕微接觸，事故發生後已第一時間配合警方處置。

交通事故 行人 計程車

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