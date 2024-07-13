為鼓勵陸汽企業在義設廠 義政府考慮將兩停產品牌「轉讓」中企

據《觀察者網》，當地時間7月12日，義大利《24小時太陽報》報導，為鼓勵中國汽車企業在義大利投資設廠，義大利政府正考慮透過法律手段「接管」歐洲汽車巨頭斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）旗下已停產的汽車品牌，將其使用權「轉讓」給中企。

《24小時太陽報》引述業內人士說法報導稱，義大利政府考慮「轉讓」的品牌包括Innocenti和Autobianchi。兩者皆於90年代停產，前者曾因生產義大利版英國Mini車款聞名，後者則曾生產A112和Y10等高級城市車款。 《24小時太陽報》說，這兩個品牌都代表了義大利汽車工業的經典形象。

報導說，這兩個品牌目前仍歸斯泰蘭蒂斯集團所有，前段時間甚至有人猜測這兩個品牌將在下沉市場重新上市，但「長期的停滯不前激發了政府的想像力」。據該媒體稱，義大利工業部長已在國家專利和品牌辦公室為這兩個品牌註冊了與斯泰蘭蒂斯集團現行圖案不同的新商標。

該報報導稱，義大利政府去年12月通過了一項新法律，允許政府「接管」至少停用了五年的品牌。根據規定，這些品牌一旦由政府控制，就可以轉讓給「打算在義大利投資或將位於國外的生產活動轉移到義大利的公司，包括外國公司」。

但目前，該法律草案仍在接受意審計法院的審查，報告也提到，這項計畫的可行性仍有待確認。《24小時太陽報》報導稱，義大利工業部正在研究此舉，但未予置評。斯泰蘭蒂斯集團則告訴路透社，已經看到了媒體報導，但未從政府方面收到有關任何此類計劃的消息。

值得一提的是，在過去幾個月間，義大利政府與斯泰蘭提斯集團矛盾不斷。斯泰蘭蒂斯去年在義大利的年產能不到80萬輛，義大利政府則希望把這一數字提升到130萬輛，但出於成本等考慮，該集團正考慮將正在開發中的小型電動車的生產從法國、義大利轉移至摩洛哥、塞爾維亞，引發義政府不滿。