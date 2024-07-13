快訊

獨／啦啦隊女神驚曝遭鎖喉、堵家門 警到場制暴力男

威而鋼在陸年銷2億片賣爆 凸顯的是中國經濟不行了？

林俊傑吐「動念退出演藝圈」 曝經歷低潮自我懷疑：還要繼續唱嗎

德將折除華為、中興組件！環時社評：6G已開跑 西方還糾結5G

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
環時社評嘲諷6G都已開跑，西方還在糾結5G用哪一家。圖／擷取自騰訊網
環時社評嘲諷6G都已開跑，西方還在糾結5G用哪一家。圖／擷取自騰訊網

大陸《環球時報》發表題為「6G賽道開跑，西方還在糾結中國5G」的社評，批判德國將花5年徹底撤除華為及中興的5G網路組件設備。文章說，全球領先的中國再接再厲向前推動6G技術研發，有些國家還在糾結5G技術到底該用哪家公司的產品。

文章開頭就表示，這兩天，全球通訊技術領域發生了兩件事，一件是中國搭建了國際首個通訊與智慧融合的6G外場試驗網，極大提高了通訊系統性能；另一件是德國要在2029年先前將華為、中興等中國通訊企業的技術和零件從該國的5G無線網路中移除。

它說，德媒宣稱此舉是考慮到「間諜活動」的危險，是「去風險」的一個步驟。這兩件事形成了鮮明對照：已經全球領先的中國再接再厲向前推動6G技術研發，有些國家還在糾結5G技術到底該用哪家公司的產品。

評論稱，德國先前願意用中國的5G產品，因為中國的通訊設備品質和服務更好、穩定性更高、價格也更公道。因此，儘管美國就此不斷向德國施壓，德國在過去幾年總體上還是作出了符合自身利益的選擇。而最新的決定則是多方壓力和國內政治博弈的產物。本應謹慎對待的5G問題被倉促地推向「禁用」這個所謂的「政治正確」的選擇。

它稱，在通訊技術領域中國無疑領先全球。這給美國帶來了很強的危機感，今年2月，美國就拉著加拿大、捷克、芬蘭等9個國家組成「6G聯盟」，但是，沒有中國參與的世界6G發展進程注定舉步維艱。在6G這個層面，全球離不開中國。

文章稱，英國幾乎是最積極響應華盛頓號召、在5G建設中排除華為的國家之一，但根據西班牙公司Medux今年2月進行的5G基準測試結果，倫敦在大都會排名中墊底而柏林則排在第一位。對華為5G設備的禁令是其表現不佳的主要原因。

而德國的5G進程原本表現不錯，背後也離不開華為、中興等中國企業的積極貢獻，它稱，現在德國跟著英國已經被實踐證明錯誤的政策跑，是在看似正確的「去風險」迷惑下削弱自身的優勢和實力。。

評論說，正如中國一直強調的，不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全。想要在這一領域把中國排除出去的想法是不現實的。中國5G建設對諾基亞、愛立信等歐洲企業始終保持開放，從未將其視為「安全威脅」。中歐不應人為製造政治利益衝突，合作共贏有助於雙方企業提升競爭力，這才是最好的「去風險」方式。

德國 美國 風險

延伸閱讀

俄暗殺計畫曝光 美德聯手救德國軍火CEO

美將在德國部署長程飛彈 克宮：將致冷戰式對抗

德政府業者初達協議 5G無線網路5年內移除「華為」零件

比特幣大跌兇手抓到了！德國政府拋售 令投資人惴惴不安

相關新聞

陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨

中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15...

小米汽車拿下獨立造車資質 「北京小米」將成絕版

小米汽車取得獨立造車資質。大陸工信部官網12日披露的第385批「道路機動車輛生產企業及產品公告」新產品公示中，赫然出現四...

為鼓勵陸汽企業在義設廠 義政府考慮將兩停產品牌「轉讓」中企

據《觀察者網》，當地時間7月12日，義大利《24小時太陽報》報導，為鼓勵中國汽車企業在義大利投資設廠，義大利政府正考慮透...

德將折除華為、中興組件！環時社評：6G已開跑 西方還糾結5G

大陸《環球時報》發表題為「6G賽道開跑，西方還在糾結中國5G」的社評，批判德國將花5年徹底撤除華為及中興的5G網路組件設...

陸6月進口降 反映經濟復甦失衡

大陸海關總署昨日公布最新外貿數據顯示，六月出口增長好於預期，但進口意外下降。以美元計，出口年增長百分之八點六，高於上個月...

華為攜江淮攻超豪華電動車 要和邁巴赫、勞斯萊斯較勁

華為攜手江淮汽車進軍超豪華電動車市場。安徽江淮汽車集團董事長項興初昨（12）日表示，江淮與華為合作的車型定位大陸品牌（人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。