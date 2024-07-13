陸6月進口降 反映經濟復甦失衡

大陸海關總署昨日公布最新外貿數據顯示，六月出口增長好於預期，但進口意外下降。以美元計，出口年增長百分之八點六，高於上個月一個百分點，為去年四月來最高；進口年比則由五月的增長百分之一點八，轉為下降百分之二點三。

分析認為，這是大陸國內需求疲軟的又一跡象，顯示大陸目前經濟復甦脆弱且不平衡。

財新網報導，在基期走低、外需仍具韌性等因素影響下，大陸六月出口年增速持續加快，表現強於市場預期；而受內需疲軟拖累，進口表現大幅低於預期。出口強、進口弱，也使得大陸六月貿易順差達到九九○點五億美元，創下歷史新高。

進口方面，六月大陸原油進口量年降百分之十點七；鐵礦石進口量增速放緩至百分之二點四；煤炭進口額增速則放緩至百分之二點四。法廣指出，大陸目前正面臨不確定的經濟形勢，抑制了家庭支出，而房地產危機和青年失業率高則影響了購買力，這些解釋了為什麼大陸企業從國外進口的商品和服務較少。

出口方面，華爾街日報報導，隨著買家和賣家急於在西方政府針對大陸商品採取更多懲罰性措施之前進行交易，經濟學家預估，大陸的出口將在一段時間內保持強勁。但上海保銀投資管理有限公司經濟學家張智威點出，隨著美國經濟走軟和貿易衝突加劇，強勁出口能否持續是下半年大陸經濟面臨的主要風險。

從國別看，大陸六月對日本、歐盟出口年比均由降轉升，分別增長百分之一點五、百分之三點九；對美國出口增速加快三點一個百分點至百分之七點八；對東協出口增速大幅放緩九點一個百分點至百分之十六點四；對俄羅斯出口增速則轉正，增長百分之三點八。

兩岸六月進出口貿易總額二三四點八億美元，年增百分之五。其中，大陸對台灣出口六十七點四億美元，較去年同期增加百分之廿七點七；大陸自台灣進口一六七點四億美元，較去年同期略降百分之一點九。

大陸海關總署昨日亦公布今年上半年外貿數據，以美元計價，進出口總值二點九八兆元，成長百分之二點九，規模再創新高。其中，出口成長百分之三點六；進口成長百分之二；貿易順差四三五○億元，擴大百分之八點六。

兩岸經貿明顯回溫。今年上半年兩岸進出口總額年增百分之七點六，比去年同期增加卅二個百分點。其中大陸對台出口增長百分之十一點六、大陸自台灣進口增加百分之六點二，分別較去年增加卅六點三、卅點五。