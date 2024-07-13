陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨
中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15個月最高增速，顯示出口商在貿易夥伴預期加徵關稅之前提前出貨。
6月進口2,088.1億美元，意外下滑2.3％，時隔兩個月再現衰退，也凸顯大陸內需疲軟。6月貿易順差990.5億美元，為1981年以來最高紀錄。
中經院第一研究所助研究員王國臣表示，大陸6月出口表現優於市場預期，有幾個原因。首先，去年同期出口大幅衰退，基期較低；同時，美國消費復甦，帶動大陸出口以及不少出口商趕在各國加徵關稅生效前搶出口。
王國臣指出，要留意後續關稅戰陸續生效的時間會落在下半年，大陸出口能否延續高速增長將有疑慮；同時，從大陸進口意外轉弱來看，因為大陸進口的產品很多都是中間材，特別是電子產業，現在進口的衰退也會影響到後續出口表現。
界面新聞引述東方金誠國際信用評估公司首席宏觀分析師王青分析，在美國經濟韌性超預期、全球電子業景氣上升、及歐美央行降息預期影響，今年全球貿易處在回升階段。
路透報導，有分析師警告指出，鑑於主要貿易夥伴的保護力度加大，近幾個月強勁的出口銷售能否持續尚無定論。大陸出口商在11月的美國大選前也處於緊張狀態，以防任何一個主要政黨提出新的貿易限制。
品點資產管理公司首席經濟學家張志偉表示，憂喜參半的貿易數據反映中國大陸的經濟狀況，強勁出口的能否持續將是大陸經濟下半年的主要風險。
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