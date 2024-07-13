兩岸貿易未見明顯復甦 6月增速小幅下滑

經濟日報／ 記者葉文義／台北報導
今年以來，兩岸貿易雖呈現升溫態勢，但幅度不大。 路透
今年以來，兩岸貿易雖呈現升溫態勢，但幅度不大。 路透

今年以來，兩岸貿易雖呈現升溫態勢，但幅度不大，6月增速還小幅下滑。大陸海關總署最新公布數據顯示，6月兩岸進出口總額為232.8億美元，與去年同期相比增加約5.1%。其中，大陸自台灣進口167.4億美元，轉為衰退1.9%，而大陸對台灣出口67.4億美元，年增約27.6%。

整體上半年來看，兩岸貿易總額為1,326.8億美元，年增7.6%，比前5月下降0.6個百分點。其中上半年大陸自台灣進口966.6億美元，年增6.2%，比前5月減少1.9個百分點；上半年大陸出口台灣360.1億美元，年增11.6%，較前5月則提高3.1個百分點。

產業分析人士指出，上半年台灣對美國出口較去年同期暴增六成，而大陸對美國出口卻減少近18%，其中，很大一個原因是不少在陸台商轉回台灣出口美國所致，這也是兩岸貿易在去年出現二位數大幅縮減後，今年卻不見明顯復甦跡象，且這個情況可能還會延續下去。

此外，台灣對東協出口也相當不錯，主因是受全球供應鏈重組以及東協對台灣資通訊產品的積極拉貨。而大陸對第一大貿易夥伴東協上半年進出口竟意外衰退1.5%，也與大陸台商以及陸企紛紛移往東協有關，產業鏈重組的情況還在持續。

台商 東協 美國

延伸閱讀

大陸XDV.1變異株傳入台灣 公衛專家曝影響面：可能是促成群體免疫契機

北約閉幕會不見蹤影？匈牙利總理私會川普 立場與歐盟、北約唱反調

府不提一中政策心裡有鬼？林濁水：新政府感受到美國真正態度

美國女便秘嘗試大陸潤腸茶 逛超市屁意來襲竟一瀉千里：勸別喝！

相關新聞

小米汽車拿下獨立造車資質 「北京小米」將成絕版

小米汽車取得獨立造車資質。大陸工信部官網12日披露的第385批「道路機動車輛生產企業及產品公告」新產品公示中，赫然出現四...

陸6月進口降 反映經濟復甦失衡

大陸海關總署昨日公布最新外貿數據顯示，六月出口增長好於預期，但進口意外下降。以美元計，出口年增長百分之八點六，高於上個月...

華為攜江淮攻超豪華電動車 要和邁巴赫、勞斯萊斯較勁

華為攜手江淮汽車進軍超豪華電動車市場。安徽江淮汽車集團董事長項興初昨（12）日表示，江淮與華為合作的車型定位大陸品牌（人...

李嘉誠東莞建案 五折求售

繼在香港的多個建案打折出售後，香港企業家李嘉誠長江實業集團旗下位於東莞的建案「海逸豪庭」推出特價房，打五折求售。

陸低速載人車 遭美雙反調查

美國商務部宣布對進口自中國大陸的低速載人車輛（Low-Speed Personal Transportation Veh...

兩岸人物／如祺CEO 自駕商業化推手

廣汽集團旗下如祺出行本月10日成功掛牌港交所，成為自動駕駛營運科技第一股。背後推手是如祺出行CEO蔣華，促成搭載無駕駛員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。