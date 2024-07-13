兩岸人物／邱純鑫 幫智慧車裝上眼睛

速騰聚創日前在港股掛牌上市，成為港股「光達第一股」，主要生產汽車用的光學雷達（簡稱光達），速騰聚創的董事長邱純鑫，把讀博士的研究技術成果拿來創業，指導教授朱曉蕊還幫他找來天使資金。

速騰聚創的光達產品是智慧汽車的「眼睛」，其產品在全球市占率高達21%，居世界第二名，速騰聚創憑藉晶片、光達與感知演算法三大核心技術打天下。

邱純鑫1983年出生於廣東潮州，中國燕山大學自動化專業工程學畢業後並沒有選擇當上班族，而是繼續深造進入哈爾濱工業大學（哈工大）深圳校區，碩博士一起讀，攻讀控制科學及工程專業。

邱純鑫小檔案

哈工大被譽為中國工程師的搖籃，也是邱純鑫日後創業的重要助力，邱純鑫的博士研究課題是「戶外移動機器人環境感知技術」，這正是光達的技術，邱純鑫認為，攝像頭（鏡頭）在黑暗環境中就如同一個瞎子，演算法再好也無法做資料提取，因此他下定決心研發傳感技術。

邱純鑫也得到貴人相助，這個人就是邱純鑫的博士指導教授朱曉蕊。朱曉蕊1977年出生，在哈工大完成本科和碩士學位後，到美國猶他大學進修並取得博士學位，專業均為機械工程。學成歸來後，朱曉蕊在哈工大深圳研究生院任教，更在2011年被破格評為博士生導師。

當時朱曉蕊教授手上有兩條研究路線，一條做無人機的飛控系統，重點支持大疆科技，另一個是做無人駕駛汽車的光達，這也是邱純鑫選擇研究光達的重要因素。

朱曉蕊豐富的產學研經驗，讓邱純鑫的創業歷程有如神助，邱純鑫決定以學校實驗室成員為創始團隊，2014年初，邱純鑫團隊製作出首個光達的展示機，並在2014年8月成立速騰聚創，日後還獲得指導教授朱曉蕊為他拉來的天使投資資金，讓他站穩腳跟。

速騰聚創股權結構顯示，擔任公司董事長兼CEO的邱純鑫持股11.58%，擔任首席科學家的朱曉蕊持股6.94%，同一個實驗室的學弟劉樂天擔任技術長，持股4.25%，其它股東則是幾乎將半數汽車業者納入其中，包括吉利、上汽集團、北汽集團、廣汽集團、比亞迪、宇通、德賽西威等大型車企。速騰聚創在香港掛牌上市，成為港股光達第一股，市值超過在美股上市的禾賽科技，成全球市值最高的光達企業。

不過，速騰聚創今年初以43港元上市後，半年內股價一度暴漲至137港元，但隨著限售股解禁出現賣壓，加上光達產品價格跌跌不休，從幾年前動輒幾萬美元下跌到幾百美元，跌幅相當驚人，但也因此讓更多智慧汽車可以使用光達，但跌價太兇也讓速騰聚創出現虧損，考驗邱純鑫的經營能力。