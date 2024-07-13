兩岸人物／如祺CEO 自駕商業化推手

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
如祺出行CEO蔣華。 （圖／取自網易新聞）
如祺出行CEO蔣華。 （圖／取自網易新聞）

廣汽集團旗下如祺出行本月10日成功掛牌港交所，成為自動駕駛營運科技第一股。背後推手是如祺出行CEO蔣華，促成搭載無駕駛員的自動駕駛計程車（Robotaxi）服務商業化混合營運，破解自動駕駛商業化難題。

南方都市報、羊城晚報報導，儘管有投資者質疑如祺出行擴張「偏慢」，但蔣華認為，深耕區域市場，走出一條區域聚焦、中心擴散的模式，進而提升效率，比盲目擴張更為重要。

蔣華小檔案
蔣華小檔案

蔣華表示，Robotaxi是自動駕駛技術商業化落地的重要應用場景，同時也將有效推動廣東構建智慧綠色出行生態，「這是因為，Robotaxi商業化的本質是持續的出行服務。」

蔣華舉例表示，例如自動駕駛車輛的上下車點，通常由自動駕駛公司進行勘點與設置。但當進入Robotaxi商業化階段，在上下車點的設置上，讓用戶更省時、更省力、更順利找到自動駕駛網約車及抵達真實目的地，也會成為影響使用者Robotaxi服務使用體驗的重要因素。

蔣華指出，由於缺乏真實使用者出行數據，單靠自動駕駛公司自身很難解決上下車點合理設置的問題，從而制約用戶的乘坐意願。

針對這種情況，如祺出行於2022年10月在廣州南沙正式開啟有人駕駛車輛與自動駕駛車輛混合營運，成為大灣區首個實現Robotaxi混合運營的出行平台。

蔣華認為，透過全量用戶日常出行的真實熱點場景和數據分析，聯合自動駕駛公司持續優化上下車點密度，減少使用者上下車的步行距離，逐步解決當前Robotaxi商業化的上下車點密度不足、體驗不好的行業難題。同時，如祺出行於2022年歲末，在肇慶推出如祺網約新出租業務，這是對構建智慧綠色出行生態的又一次探索。

透過智慧網聯技術和營運模式的創新，實現如祺網約車線上預約和線下揚招兩種服務模式，提升運力效率和平台回應需求的能力，降低車輛空載率，從而提升交通出行的能源使用效率。

新浪財經報導，現年51歲的蔣華，從廣汽的普通員工做起，打拼至如祺出行的CEO，花費20多年。

使用者 綠色

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