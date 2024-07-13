陸低速載人車 遭美雙反調查

美國商務部宣布對進口自中國大陸的低速載人車輛（Low-Speed Personal Transportation Vehicles）發起反傾銷和反補貼調查。中國貿易救濟資訊網稱，美國國際貿易委員會（ITC）預計將最晚於2024年8月5日作出產業損害初裁。

據報導，若美國國際貿易委員會裁定涉案產品的進口對美國國內產業構成實質損害或實質損害威脅，美國商務部將繼續對該案進行調查，並預計於2024年9月13日作出反補貼初裁，2024年11月27日作出反傾銷初裁。

依據美國法規，低速載人車輛的定義是：至少有四個車輪的機動車輛，最大水平行駛速度低於20英里/小時，最大空載或空車總重量為1,375磅，並且能夠運輸不超過八人。

依據美國國際貿易委員會6月26日發出的通知，該委員會依據美國1930年關稅法，宣布啟動初步階段的反傾銷和反補貼稅調查，以確定是否有合理的跡象表明，由於從中國進口低速個人交通車輛，造成美國的某個產業受到重大損害或受到重大損害威脅，或美國某個產業的建立受到重大阻礙。

該通知稱，美國統一關稅表的四個小稅號中規定的低速載人車輛商品，據稱在美國以低於公允價值的價格出售，並據稱獲得由中國政府提供的補貼。據美方統計，2023年美國自中國進口受調查產品金額約4.4億美元。