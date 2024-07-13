李嘉誠東莞建案 五折求售

繼在香港的多個建案打折出售後，香港企業家李嘉誠長江實業集團旗下位於東莞的建案「海逸豪庭」推出特價房，打五折求售。

目前該項目特價房最低單價約人民幣1.3萬元／平方公尺（每坪約新台幣19.3萬元），兩房總價人民幣90萬元起售，三房總價120萬元起。此前該項目每平方公尺銷售單價約人民幣2.3萬元到2.4萬元，以此計算，該項目每平方公尺售價下降近人民幣1萬元，相當於打五折。

根據證券日報，據公開資料顯示，海逸豪庭是長江實業集團旗下和記黃埔開發的房地產，位於東莞市厚街鎮橫崗水庫旁，總占地超過7,000畝，總建築面積達200萬平方公尺，是東莞少有的大型建案之一。

有東莞新房代理人士對澎湃新聞表示，五折的說法有點誇張，1.3萬元／平方公尺的房源也僅有兩套，只能說可以起到引流作用。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，東莞該在售建案批准預售時間是2023年6月，距離現在已經過去一年時間，即便是東莞新房的平均售價，這一年也下降20%。該建案從預售到現在已過去一年，去化比較慢，大幅度打折清盤是一種正常選擇。

中指研究院華南分院研究主管陳雪強指出，海逸豪庭降價出售並不是偶然，而是「以價換量」的行銷策略，近幾年來東莞新房市場成交相對低迷，月均成交套數基本上在兩千套左右，即使全市放開限購等政策，市場成交依然維持低位，也促使開發商透過降價的方式來帶動成交。

在面對市場競爭壓力下，開發商不得不採取降價促銷策略，這在當前東莞市場也是比較常見的。