華為攜江淮攻超豪華電動車 要和邁巴赫、勞斯萊斯較勁

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為攜手江淮汽車進軍超豪華電動車市場，華為傲界即將登場，鎖定勞斯萊斯汽車。 （路透）
華為攜手江淮汽車進軍超豪華電動車市場，華為傲界即將登場，鎖定勞斯萊斯汽車。 （路透）

華為攜手江淮汽車進軍超豪華電動車市場。安徽江淮汽車集團董事長項興初昨（12）日表示，江淮與華為合作的車型定位大陸品牌人民幣）百萬級高階豪華智慧電動汽車，首款車型已經進入軟硬體驗證階段，將填補大陸超豪華智慧電動車的空白。

目前，華為鴻蒙智行（華為的智慧汽車技術生態聯盟）已經有「三界」，分別是問界、智界、享界，由華為聯合賽力斯、奇瑞、北汽共同打造，華為和江淮汽車合作的傲界很有可能是「第四界」。「界」系列屬於華為智選車模式下打造的產品品牌。

快科技報導，項興初在2024中國汽車論壇指出，首款與華為共同合作的車型已經進入軟硬體驗證階段，計畫今年底下線，明年上半年上市。他還透露，江淮智慧工廠的建設基本完成，規劃年產20萬輛，未來將支持更多江淮與華為合作車型的生產。

IT之家報導，華為常務董事、智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東先前曾表示，華為與江淮合作的智選車名稱還未確定，定位是要做（人民幣）百萬級，對標遠遠超越德國超豪華汽車品牌邁巴赫、英國豪華汽車勞斯萊斯Phantom這個檔次。

雙方合作車型的產品開發由江淮汽車總體負責，同時江淮汽車負責打造生產基地實現合作車型的交付。

雷科技報導，江淮在智選車專案上，比其他合作車企展現出了更大的雄心。目前大陸國內高階汽車市場，無論是新能源車還是燃油車，在人民幣80萬元（新台幣352萬元）售價區間的大部分車型都來自於國外品牌，尤其是在豪華純電汽車領域，基本是保時捷、路特斯等品牌的天下。

而做商用車起家的江淮，先前除了與蔚來合作代工外，20多年的乘用車探索之路並未掀起太多波瀾。但江淮這次直接向人民幣百萬級（新台幣440萬元）發起挑戰，不得不佩服江淮汽車衝勁。


延伸閱讀

華為智選車盟友 財報兩樣情

人民幣 品牌 電動汽車

延伸閱讀

古德伍德速度嘉年華會 : MG Cyber GTS Concept概念車驚艷發表！

Jeep小休旅Avenger歐洲超熱銷！訂單已突破10萬輛

目標鎖定RAV4與CR-V！大改款MG HS攜雙動力正式發表

德政府業者初達協議 5G無線網路5年內移除「華為」零件

相關新聞

小米汽車拿下獨立造車資質 「北京小米」將成絕版

小米汽車取得獨立造車資質。大陸工信部官網12日披露的第385批「道路機動車輛生產企業及產品公告」新產品公示中，赫然出現四...

陸6月進口降 反映經濟復甦失衡

大陸海關總署昨日公布最新外貿數據顯示，六月出口增長好於預期，但進口意外下降。以美元計，出口年增長百分之八點六，高於上個月...

華為攜江淮攻超豪華電動車 要和邁巴赫、勞斯萊斯較勁

華為攜手江淮汽車進軍超豪華電動車市場。安徽江淮汽車集團董事長項興初昨（12）日表示，江淮與華為合作的車型定位大陸品牌（人...

李嘉誠東莞建案 五折求售

繼在香港的多個建案打折出售後，香港企業家李嘉誠長江實業集團旗下位於東莞的建案「海逸豪庭」推出特價房，打五折求售。

陸低速載人車 遭美雙反調查

美國商務部宣布對進口自中國大陸的低速載人車輛（Low-Speed Personal Transportation Veh...

兩岸人物／如祺CEO 自駕商業化推手

廣汽集團旗下如祺出行本月10日成功掛牌港交所，成為自動駕駛營運科技第一股。背後推手是如祺出行CEO蔣華，促成搭載無駕駛員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。