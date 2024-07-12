國台辦發長篇答問 強調懲獨意見只針對極少數頑固分子

在上月發布有關懲治「台獨」頑固分子的意見後，大陸國台辦12日晚間發布超過1,300字的長篇發言人「答記者問」，再次就民進黨的抨擊作出回應，強調這是「符合世界各國通行做法，合情合理合法」，並重申大陸刑事懲治措施只針對極少數「台獨」頑固分子、不針對廣大台灣同胞，認為台灣人以實際行動與「台獨」頑固分子劃清界限。

大陸國台辦上月21日召開臨時聯合發布會，與大陸「兩高三院」共同發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，共22條，明列犯分裂國家罪、煽動分裂國家罪的行為，最高可判死，嚴重可終身追責，延長追訴期等。

該意見發布後，總統賴清德認為將波及9成台灣人，陸委會也因此調升赴陸旅遊警示至「橙色」，在此之下，國台辦近幾周持續透過記者會、發言人「答記者問」重申上述立場。

據大陸國台辦12日晚間發布的發言人陳斌華「答記者問」內容，指陳斌華就「民進黨當局」的抹黑、將廣大台灣同胞與極少數「台獨」頑固分子混為一談等行為作出回應。

陳斌華說，當前台海形勢複雜嚴峻。民進黨當局頑固推動「台獨」分裂路線，拒不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」，持續勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致台海兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。

陳斌華重申，依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，是捍衛國家（指大陸）主權、統一和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉，符合世界各國通行做法，合情合理合法。

接著，陳斌華提出三點，刑事懲治措施只針對極少數「台獨」頑固分子、不針對廣大台灣同胞，和廣大台灣同胞以實際行動與「台獨」頑固分子劃清界限。他並重申《意見》列出分裂國家罪的4項具體情形，強調這份司法文件嚴格依法制定，懲治對象精準，對於立場轉變者可依法不追究部分甚至全部刑事責任，認為近期兩岸各領域交流精彩紛呈、高潮迭起，是對民進黨當局抹黑污蔑的最有力回擊等。

陳斌華還說，大陸方面依法精準懲治極少數「台獨」頑固分子，恰恰體現了對廣大台灣同胞的真誠關愛，體現了維護台海和平穩定、保障同胞利益福祉的責任擔當。「廣大台商台胞是兩岸交流合作的親歷者、受益者，對大陸發展進步和兩岸關係前景感受最真切、最有發言權」。

他最後提到，大陸將一如既往熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞通過各種形式參與兩岸交流合作，與大陸同胞共創兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興的美好未來等等。在該篇答問中，陳斌華的回答超過1,300字，是《意見》發布後最多。