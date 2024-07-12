海基會恢復三梯次台商子女夏令營 羅文嘉：幾乎秒殺

疫情期間，受到兩岸人員往來限制，海基會曾停辦「大陸台商子女夏令營」達三年之久，直到2023年小規模辦理兩梯次120人，今年則將恢復疫情前三梯次600人規模，海基會副董兼秘書長羅文嘉表示「幾乎是秒殺」，營隊將到中台灣，認識客家組群或者南島文化起源等內容，還包含正體中文相關課程。

羅文嘉12日下午指出，今年準備辦三個批次，每個梯次是6天5夜，有將近600名的台商子女會回到台灣參加。辦理這項活動，原因是希望在大陸經商的台商朋友的子女也能夠有機會認識自己的家鄉台灣，他強調報名「幾乎是秒殺」。

今年選擇在台中辦理，課程會用遊戲互動的方式，讓學員學習認識正體字跟簡體字的不同，同時會有認識台灣的歷史，「在大陸的台商子女學校，他們的課教材雖然是自編，但是會被『遮蓋』，會被有些刪除，所以對於台灣歷史的發展，其實往往會有一些可能看不到的部分」，會在課程中強調台灣民主自由的制度等。

他也表示，中台灣有台灣的不同族群，比如客家族群、原住民族群或是南島文化的起源，「透過參觀訪問讓他們知道台灣是個移民社會，也是個多元族群」。他也強調，這是台商界非常重視的活動。