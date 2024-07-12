熱烈歡迎陸官員來台 羅文嘉：觀光敲開兩岸交流首塊磚

大陸多位文旅官員來台參加今年海峽兩岸台北夏季旅展，海基會副董事長羅文嘉強調，希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流的第一塊磚，這一次陸委會開放這麼多的大陸相關官員來到台灣參加旅展，「我們熱烈地歡迎他們」，也希望為日後雙向正常的交流奠下一個良好基礎。

羅文嘉12日下午主持海基會背景說明會，持續就旅展議題表態。他指出，這一次有將近100多位的對岸的朋友來參展，規模蠻盛大的，早上他也特別強調，包含陸委會、移民署、觀光署開放讓將近有30名具大陸官員的身分的人士來到台灣參展，「這是一個善意，也希望能夠帶動將來我方的人員也能夠以同樣（形式）到對岸去會推廣台灣的旅遊」。

他並指出，賴總統在520就職演說中強調兩岸透過對話而不是對抗來進行交流，可以從觀光、學位生開始，「觀光其實是一個大的產業，兩岸正常的雙向的觀光往來，對兩岸的相關產業或是一般國民其實都是有正面助益的，而且是最單純的」，希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流的第一塊磚。

羅文嘉說，這一次陸委會開放這麼多大陸相關官員到台灣參加旅展，「我們熱烈地歡迎他們」，「我們能做的就是釋出善意跨越障礙，最後達到建立一個有序健康而且雙向的交流活動」。

他強調，自己不管在今天的會場或者是在之前跟主辦單位的溝通和分享過程中，都強調我們的自由行，「包括目前正在滾動之中檢討的團，陸續目前都往大陸的旅遊在進行中」，但是大陸一直沒有開放旅遊團來台灣，「我們希望我們主動先做這一步，也希望能夠得到回應」。

不久前福建的馬祖踩線團已經到訪馬祖，羅文嘉表示，接下來歡迎他們趕快申請到馬祖、金門進行各種的旅遊參觀活動，「我們還是有信心把台灣最美好的一面，把台灣美好的價值分享給所有的大陸朋友，這點台灣有足夠的自信，也樂於這麼做」。

對於這次有很多大陸官員來台灣，海基會是否有安排互動？他表示，這次會有透過台旅會、海旅會這兩個負責旅遊方面的單位進行交流，「如果有需要海基會，當然沒有問題」，但根據他目前了解，「這個層次進行交流對他們來講是足夠的」，因為陸方停留時間也非常短。對海基會而言，任何單位、任何層級，只要是抱著正向交流，符合交流的善意跟目的，「我們都很歡迎」。

就兩岸旅遊他再次喊話，希望對岸能夠了解促進兩岸的正常往來，有助於降低兩岸不管是政治上或各種的形勢，這也是維持印太地區和平穩定很重要的關鍵，「海基會的角色就是促進兩岸關係的緩和，盡我們所能確保印太地區的和平穩定」。就其拋出「相關人員」赴陸說法，他進一步解釋，「希望至少在中央部會、交通部觀光署直接推動旅遊相關的部門和人員也都能夠過去」。