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中國多地成立作戰中心查稅 海基會籲台商注意

中央社／ 台北12日電

中國多地陸續成立「警稅合成作戰中心」查稅海基會秘書長羅文嘉今天表示，目前尚未收到有台商受到影響的情形，但面對中國地方財政惡化、想盡辦法查稅，應特別注意。海基會有財經顧問可提供相關協助。

羅文嘉12日下午主持海基會背景說明會時指出，中國大陸各地方政府的財政收入嚴重不足，地方債務不斷的攀升，最近已經有超過20個省市掛牌成立「警稅合成作戰中心」，結合警察、公安跟稅務人員，利用大數據的分析，以及蒐集各種訊息平台的資料，精準打擊所有可能的逃漏稅。

他說，加上「倒查30年」措施，只要過去30年間有任何一件案子被查到，都有可能面臨巨額的罰金與刑事、行政的責任，「根據公開的資料顯示，在中國大陸已有很多家上市公司，因為這樣的專案而面臨巨額的罰款」。

羅文嘉說，海基會得到這個資訊後，立刻透過經貿處向各地的台商聯誼會進行查詢，目前為止還沒有收到有台商面臨這類查稅情形，但仍要提醒台商注意，「因為中國大陸幅員非常廣大，這件事情什麼時候會發生無法預測，所以提醒大家寧可提早準備」。

他進一步說明，若台商對於這個情況有所擔憂，或是缺乏相關資訊，海基會有財經顧問提供協助。同時也呼籲台商，有關稅務的事項，包括單據、帳務管理，「寧可從嚴、小心」。

公開報導顯示，今年以來，大陸先後有雲南滇中新區、福建莆田、山西長治等地舉行了「警稅合成作戰中心」揭牌儀式。此外，福州市組建了「警稅智慧合作中心」，吉林省成立了打擊涉稅違法犯罪數據化合成作戰指揮中心。

台商 查稅 海基會

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