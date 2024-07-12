陸國防部：「台獨」分子不管藏哪都無所遁形
上月大陸發布懲治「台獨」頑固分子的意見，引起兩岸關係震盪，近期又傳國防部為進行漢光演習等，發函宮廟，詢問戰時作為彈藥囤儲場地，成為焦點。對此，大陸國防部發言人張曉剛12日說，「台獨」分子不管藏到哪裡都將無所遁形，任何「以武拒統」的圖謀都會土崩瓦解。
據大陸國防部，張曉剛12日下午，就近期涉軍問題發布消息，內容包括回應媒體提問。
據大陸國防部發布，有記者提問台灣宮廟預儲彈藥議題，張曉剛作出上述回應。他說，我們注意到有關報導，民進黨當局冥頑不化，「以武謀獨」，妄圖把戰火引向宗教場所，不惜用台灣百姓當「人肉盾牌」，毫無底線、令人震驚。
張曉剛還稱，統一是正道，「台獨」是絕路。 「台獨」分子不管藏到哪裡都將無所遁形，任何「以武拒統」的圖謀都會土崩瓦解。
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