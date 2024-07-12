東莞去庫存壓力大 李嘉誠旗下建案大降價

香港多個建案打折出售，香港企業家李嘉誠長江實業集團旗下位於東莞的建案「海逸豪庭」推出特價房，最低單價約1.3萬元／平方公尺，兩房總價人民幣90萬元起售，三房總價120萬元起。根據證券日報，此前該項目銷售單價約2.3萬元到2.4萬元，以此計算，該項目每平方公尺售價下降近1萬元，相當於打5折出售。

據公開資料顯示，海逸豪庭是長江實業集團旗下和記黃埔開發的房地產，位於東莞市厚街鎮橫崗水庫旁，總佔地超過7000畝，總建築面積達200萬平方米公尺，是東莞少有的大型樓盤之一。

澎湃新聞致電該項目售樓處，銷售人員表示還有一些尾盤在銷售，都是5樓（含）以下低樓層的，價格在1.4萬元／平方公尺到1.5萬元／平方公尺之間。該銷售人員表示，此次推出的特價房源介於1.3萬元／平方公尺至1.6萬元／平方公尺，活動隨時結束。

該建案官方微信公眾號於7月5日發布相關信息，「精品洋房實景開放，現樓交付，為慶祝香港回歸27週年，特推出部分團購優惠單位，限時限量發售。」文內海報的8套精選房源，單價均在1.4萬元／平方公尺左右。

有東莞新房代理人士對澎湃新聞表示，5折的說法有點誇張，1.3萬元／平方米的房源也僅有2套，只能說可以起到引流作用。從位置來看，樓盤位置在南城和厚街交界，附近以學校和山地為主，相對較偏，商業配套也相對欠缺。從二手房市場掛牌價格來看，不少房源的單價也掛出1.3萬元到1.5萬元的價格。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，東莞該在售樓盤，批准預售時間是2023年6月，距離現在已經過去一年時間，即便是東莞新房的平均售價，這一年也下降20%。該樓盤從預售到現在已過去一年，去化比較慢，大幅度打折清盤是一種正常選擇。

中指研究院華南分院研究主管陳雪強指出，海逸豪庭降價出售並不是偶然，而是「以價換量」的行銷策略，近幾年來東莞新房市場成交相對低迷，月均成交套數基本上在兩千套左右，即使全市放開限購等政策，市場成交依然維持低位，也促使開發商通過降價的方式來帶動成交。

陳雪強提到，今年以來廣州、深圳等一線城市持續放鬆調控政策的背景下，對周邊三四線城市市場的擠壓更加凸現，面對市場競爭壓力下，開發商不得不採取降價促銷策略，這在當前東莞市場也是比較常見的。

數據顯示，2024年上半年東莞共成交8,129套新房，年減39%，為近6年來新低。全市成交均價也從去年同期的3.22萬元／平方公尺下滑至2.66萬元／平方公尺，年減17%。