工業富聯估明年清潔技術營收占比逾5成 攻6大領域

鴻海旗下工業富聯強化清潔技術應用，預估到2025年，清潔技術營收占比目標超過50%，在智慧製造、人工智慧、工業自動化、可再生能源等6大領域，拓展清潔技術應用。

工業富聯積極提升清潔技術（clean technology）業績比重，根據工業富聯永續報告書，2023年清潔科技相關營收占比41.14%，預估到2025年，清潔科技營收占比要超過50%，到2030年，相關占比目標超過60%。

工業富聯指出，持續在能效管理、智慧製造、人工智慧、工業自動化、可再生能源、其他技術應用等6大領域，重點布局清潔技術及低碳產品與服務研發，拓展清潔技術應用。

工業富聯舉例，2023年與英特爾合作，推動創新超流體液冷技術，提高散熱性能，降低資料中心功耗40%。

在綠能和節能減排布局，工業富聯表示，2023年可再生能源在集團能源結構占比已到61%，2030年可再生能源使用比重目標到80%，到2030年要較2020年基準年，營運碳排放量下降80%，到2035年達到碳中和目標，可再生能源使用比率要達到100%。