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示警大陸成立警稅作戰中心查稅搶錢 海基會籲台商小心

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會副董羅文嘉12日示警台商須密切注意「警稅合成作戰中心」。（記者廖士鋒／攝影）
海基會副董羅文嘉12日示警台商須密切注意「警稅合成作戰中心」。（記者廖士鋒／攝影）

大陸各地近期成立不少「警稅合成作戰中心」，海基會就此示警指出，台商對於大陸地方政府「想盡辦法要去查稅搶錢」，要特別密切注意，「寧可從嚴小心」。惟目前海基會也坦言，「目前為止還沒有收到、聽到有哪個台商面臨這種查稅」。

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉12日下午主持背景說明會時，主動提及「警稅合成作戰中心」一事。他表示，目前中國大陸各地方的財政收入嚴重不足，地方債務不斷攀升，在今年1到4月的統計中，31個省區只有一個地區財政收入足以供應財政支出，只有上海。

他提到，在中國大陸最近已經有超過20個省市地方掛牌成立「警稅合成作戰中心」，結合了警察公安跟稅務人跟聯合從大數據的分析，各種訊息、平台的資料收集，精準打擊所有可能的逃漏稅，加上倒追查稅30年，只要任何一件可能查到案子，都可能面臨巨額的罰金以及刑事和行政的責任。

羅文嘉強調，目前根據公開的資料顯示，在中國大陸包括有很多家上市公司，已經因為這樣的專案而面臨巨額罰款。海基會要特別提醒台商朋友，對於大陸地方財政的惡化，以及地方政府「想盡辦法要去查稅搶錢」，要特別密切注意，關於自己稅務，包括單據、帳目，「寧可從嚴小心」。海基會特別提供給台商朋友一個諮詢協助的管道，可設財經顧問來協助，相關情況可洽經貿處。

面對媒體進一步詢問是否有收到台商需要協助的個案？羅文嘉表示，海基會得到資訊後，立刻透過經貿處跟各台商聯誼會來進行查詢，「目前為止還沒有收到、聽到有哪個台商面臨這種查稅」，但是我們還是要提醒要注意，因為中國大陸幅員非常廣大，什麼事情什麼時候會發生，我們無法預測，所以提醒大家寧可提早準備。

他另外透露，已經收到一個案例，就是有國人到大陸去之後使用VPN翻牆軟體，他可能把 VPN賣給別人或分享給別人，「而受到公安相關單位的一些後續發展」。

就四川烏木博物館台商死亡事件後續，羅文嘉說，家屬目前接受這個狀況，並沒有再進一步的反應。

台商 查稅 海基會

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