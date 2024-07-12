中國房市慘淡 李嘉誠東莞建案打5折出清

中國媒體報導，香港首富李嘉誠旗下公司位於東莞的建案海逸豪庭，近日傳出大降價，與備案價比較，部分住房價格相當於打了5折。房地產人士指出，東莞新房市場成交低迷，開發商是以價換量。

每日經濟新聞11日報導，近日市場傳出李嘉誠在廣東東莞市的建案大降價，推出30間特價房，最低每平方公尺（0.3025坪）約人民幣1.3萬元（下同，約新台幣5.8萬元），2房總價90萬元起，頭期款13萬元；3房總價120萬元，頭期款10萬元。

部分自媒體甚至將此形容為「史無前例大降價」。

報導指出，該建案是長江實業集團旗下和記黃埔的建案，位於東莞市，總占地約7000畝，擁有2000畝海逸高爾夫國際錦標級球場，是東莞少有的千畝建案之一。

針對市場傳言，該建案置業顧問指出，每平方公尺售1.3萬元的房子已經沒有了，都是噱頭，現在只有每平方公尺1.4萬元的，每天都在賣，剩下10間現房。

有東莞資深地產從業人士表示，海逸豪庭的毛坯備案價（官方核定後的房屋公開售價）約每平方公尺2.4萬至2.7萬元，從這個角度「相當於打了5折」。但這批洋房備案已久，所以不能說是價格「跳水」或突然降價，只能說是降價走量。

中指研究院華南分院研究主管陳雪強指出，海逸豪庭降價出售不是偶然，而是「以價換量」營銷策略。近幾年東莞新房市場成交相對低迷，月均成交基本是2000間左右，即使在全市放開限購等政策下，市場成交依然維持低位，開發商去庫存壓力較大。

合富研究院數據顯示，2024上半年，東莞共成交8129間新房，年減39%，為近6年來新低。同時以價換量趨勢越發明顯，全市成交均價年跌17%。