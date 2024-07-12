毛澤東喜愛汽車品牌 紅旗將在歐洲推2款電動車

歐盟已開始對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅，外界關注對中國車企的影響。路透社報導，已故中共領導人毛澤東喜愛的汽車品牌紅旗，今年稍後時間將於歐洲推出2款電動車，目前未公布價格。

路透社11日報導，中國汽車品牌紅旗11日表示，將於今年稍後時間在歐洲多國，包括挪威、荷蘭、丹麥、瑞士、冰島及瑞典，推出EH7和EHS7型2款電動車。

紅旗目前沒有透露價格，但表示相關電動車可以在攝氏負10度下於30分鐘內充電，並且在攝氏負20度下保留50%的續航里程，令相關電動車成為氣候較寒冷的英國及歐洲的理想選擇。

紅旗又指，EH7一次充電的續航里程可達690公里，並且可以在20分鐘內充滿電。

報導表示，紅旗是已故中共領導人毛澤東喜愛的汽車品牌；而紅旗昨天的公布，顯示雖然歐盟已公布對中國電動車加徵關稅，但中國汽車業仍致力於歐洲擴張業務。

「汽車內幕新聞」（Carscoops）今年4月報導，紅旗所屬的中國一汽，是中國第2大國有汽車製造商。當時的報導指，紅旗會於德國推出全自動E-HS9型運動休旅車。

歐盟將自今年7月5日起對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，為期最長4個月，稅率最高為37.6％。歐盟並將在10月底完成調查、提交成員國決定是否長期加徵此懲罰性關稅。