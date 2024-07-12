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中國6月出口年增8.6% 歐美加稅推進電動車出海

中央社／ 上海12日電

中國海關總署今天發布6月進出口貿易數據。數據資料顯示，按美元計算，6月出口較去年同期增加8.6%，進口則較去年同期下滑2.3%；汽車出口金額年增12.59%。

中國海關總署官網12日發布6月進出口貿易數據。

按美元計算，中國6月出口較去年同期增加8.6%，進口則較去年同期下滑2.3%。汽車（包括底盤）出口輛數、金額較去年同期激增，6月出口輛數48.6萬輛，較去年6月41.1萬輛增加7.5萬輛；6月出口金額較去年同期增加12.59%。

路透社12日報導剖析，中國政府於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後努力推出系列政策，試圖振作國內消費需求；不過房地產業長期低迷、就業問題難解等困境重挫消費者信心，出口數據為中國經濟成績單少見的亮點。

報導指出，6月出口年增率8.6%，這顯示汽車製造商正在提前準備、處理訂單，以應付歐盟、美國與其他國家規劃對中國電動車加稅等情況。伴隨愈來愈多國家對於中國商品祭出限制，中國欲實現全年經濟成長率5%目標將承受更大壓力。

分析人士表示，推估中國將在短期內推出更多政策支持措施以振興國內消費熱度，目前經濟學家、投資者都將目光投注於15至18日期間在北京舉行的中共三中全會。

北京 海關

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