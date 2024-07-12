陸上半年進出口總值年增2.9% 對東協貿易提升、對歐盟減少

據大陸海關總署今天發布6月進出口統計數據，大陸上半年進出口總值21.17兆元人民幣，較去年同期成長6.1%。其中出口12.13兆元，成長6.9%；進口9.04兆元，成長5.2%；貿易順差3.09兆元，擴大12%。若以美元計價，上半年，大陸進出口總值2.98兆美元，只成長2.9%。其中，出口1.71兆美元，成長3.6%；進口1.27兆美元，增長2%；貿易順差4,350億美元，擴大8.6%。

只看6月單月，以美元計，6月出口年增8.6%至3078.5億美元；進口年減2.3 %至2088.1億美元。以人民幣計價，6月出口年增10.7%至21871.3億元，進口年減0.6%至14,834.1億元。

其中，東協上半年貿易總值為4724.5億美元，增長7.1%，對東協出口2854.5億美元，增長10.7%；自東盟進口1870億美元，增長2%；對東協貿易順差984.5億美元。東協國家中以越南進出口貿易總額為最高，1-6月出口額為778.3億美元，年增22.5%，進口為459.3億美元，年增17.4%。

上半年，與歐盟貿易總值為3,823.8億美元，年減3.7%，出口為2,501.2億美元，年減2.6%，進口為1,322.6億美元，年減5.7%，順差1,178.7億美元；與美國貿易總值為3226.3億美元，年減0.2%，對美國出口2412.6億美元，增長1.5%；自美國進口813.6億美元，年減4.9%；對美貿易順差813.7億美元。

以產品類別看，機電產品部分佔出口比重達6成。其中以自動數據處理設備及其零部件、集成電路（半導體）和汽車出口增長。上半年，大陸出口機電產品1兆005,3億美元，增長4.9%。其中，半導體764億美元，增長21.6%；汽車551.6億美元，增長18.9%；手機546.7億元，年減4.7%。

此外，服裝及衣著附件上半年出口額為738.3億美元，與去年同期持平；紡織紗線、織物及其製品出口693.5億美元，則增長3.3%；塑料製品531.6億美元，增長8.3%。

此外，鐵礦砂、煤、天然氣等主要大宗商品進口量增加。上半年進口鐵礦砂6.11億噸，增加6.2%；原油2.75億噸，減少2.3%；煤2.5億噸，增加12.5%；天然氣6465.2萬噸，增加14.3%；大豆4848.1萬噸，減少2.2%；成品油2507.6萬噸，增加9.9%。