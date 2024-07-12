深圳證交所審議通過中航電測收購成飛工業 殲20將飛入A股

深交所網站11日晚間發布《深圳證券交易所併購重組審核委員會2024年第2次審議會議結果公告》顯示，中航電測儀器股份有限公司收購成都飛機工業（集團）有限責任公司案，已被深交所併購重組委員會審議通過，此一收購案將提升大陸航空工業資產證券化率，由於成飛就是大陸第五代戰機殲20的設計兼製造商，陸媒並喻為「殲20即將飛入A股」。

根據申報資料，以2023年1月31日為評估基準日，航空工業成飛淨資產評估值為人民幣240.2億元，其中國有獨享資本公積65.8億元未納入本次交易標的作價範圍，扣減後本次交易的成飛集團100%股權作價為174.39億元。據澎湃新聞報導，這是試點註冊制以來交易金額最高、規模最大的深市重組項目，也是新「國九條」、「科技企業16條」發布後，資本市場精準支持科技創新領域資產併購重組的典型案例。

2023年1月11日，中航電測公告，擬向中國航空工業集團有限公司發行股份方式購買其持有的成飛集團100%股權。本次交易成飛集團100%股權的交易作價為扣除國有獨享資本公積後的174.39億元，發行股份數量為20.86億股，發行價格為8.36元／股。

眾所皆知，殲20是在2011年的1月11日首飛成功，中航電測去年公告的這一天，正是殲20年首飛成功12周年紀念日，此一收購案充滿殲20的象徵與號召。

本次重組標的資產航空工業成飛是大陸航空裝備整機研製生產主要基地，承擔多型航空裝備研製生產任務，是大陸關鍵領域優勢企業。通過本次交易，航空工業集團將航空工業成飛注入上市公司，借力資本市場進一步提升大陸航空工業資產證券化率。

據官網介紹，成飛集團於1958年創建，是大陸航空武器裝備研製生產和出口主要基地、民機零部件重要製造商，國家重點優勢企業。在軍機方面，研製生產殲5、殲7、梟龍、殲10 等系列飛機數千架，殲-10飛機榮獲國家科技進步獎特等獎，殲20是成飛研製的第五代戰機，其國外軍機用戶達十多個國家。

在民機方面，與成飛民機公司共同承擔大型客機C919、新支線客機ARJ21、大型水陸兩棲飛機AG600機頭的研製生產，累計生產交付民機轉包產品一萬多架；是大陸四代機主力機型殲—20和三代機主力機型殲—10的唯一供應商，也是外貿主力機型梟龍的唯一供應商。中航電測自身也是中國航空工業集團眾多旗下企業之一，是大陸國內提供軍民用智能測量和控制產品及系統解決方案的領先企業，但於2010年8月在深圳證券交易所創業板成功上市。依據它去年7月發布的《股份購買資産暨關聯交易報告書（草案）》，此一收購案的目的主要有三方面，一是旨在借助上市公司資本運作功能，為航空裝備體系建設任務提供資源和制度保障，為産品研製後續技術改造拓寬融資渠道；二是借助資本市場推動核心企業高質量發展，成飛集團將通過規範的上市公司治理和市場化的考核激勵機制等多種途徑提升企業市場化經營水平；三是增強上市公司持續盈利能力，提高上市公司股東的投資回報水平。

據交易報告書草案發布當時報導，中航電測表示，交易完成後，成飛集團將成為中航電測全資子公司。交易前，公司控股股東為漢航機電，實際控制人為航空工業集團。交易後，公司控股股東、實際控制人均為航空工業集團。收購交易不會導致公司實際控制人發生變化。