胡耀邦孫女胡知鷙出任瑞銀證券副董事長

據報導，中共前總書記胡耀邦的孫女胡知鷙出任了瑞銀證券副董事長。

陸媒澎湃新聞今天報導，胡知鷙是瑞信前中國區CEO（首席執行長），最近加入瑞銀證券有限責任公司（瑞銀證券），經公司股東會和董事會批准，自7月11日起擔任瑞銀證券副董事長。

星島日報網站轉述相關報導時指出，胡知鷙是胡耀邦孫女，父親胡德平是中共中央統戰部前副部長、全國工商聯黨組書記。

另據大陸百度網站的資料，胡知鷙的學歷是英國劍橋大學文學專業學士、碩士，是瑞信中國區首席執行長、瑞信證券董事長，同時是北京女金融家協會副會長、北京國際財富管理研究院副院長。

相關資料表示，胡知鷙外文名叫Janice。

2021年7月9日，瑞信宣布任命胡知鷙為中國區首席執行長。

對於胡知鷙到瑞銀證券工作，澎湃新聞的報導表示，這項高層人事變動發生前，瑞銀已入主瑞信並完成中國證券業務重組。

報導指出，胡知鷙擁有28年金融業經驗，在瑞信任職長達20餘年，擔任過瑞信中國投資銀行業務主管、瑞信中國區副主席、瑞信中國區首席執行長、瑞信證券（中國）有限公司董事長等多項重要管理職務。