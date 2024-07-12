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沙烏地阿美董事長魯梅延與王文濤會談：沙願加強對華投資力度

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
7月11日，商務部長王文濤同來訪的沙烏地阿拉伯對華經濟合作事務負責人、沙烏地公共投資基金總裁、沙烏地阿拉伯國家石油公司董事長魯梅延舉行會談。圖／擷自大陸商務部網站
7月11日，商務部長王文濤同來訪的沙烏地阿拉伯對華經濟合作事務負責人、沙烏地公共投資基金總裁、沙烏地阿拉伯國家石油公司董事長魯梅延舉行會談。圖／擷自大陸商務部網站

大陸商務部網站消息，7月11日，大陸商務部長王文濤同來訪的沙烏地阿拉伯對華經濟合作事務負責人、沙烏地公共投資基金總裁、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，簡稱沙烏地阿美）董事長魯梅延舉行會談。雙方就中沙經貿合作深入交換意見。魯梅延表示，沙烏地阿拉伯公共投資基金和沙烏地阿拉伯國家石油公司願進一步加強對華投資力度。

沙烏地阿美是沙烏地阿拉伯的國家石油公司，同時是世界上最大的綜合性能源和化學品公司之一，更是世界上探明儲量最大的石油公司

王文濤表示，在習近平主席和沙方領導人的戰略引領下，中沙關係取得長足發展。中方將沙方視為實現中國式現代化的重要夥伴，願同沙方加強發展戰略對接，密切貿易投資往來，在傳統、新興和未來領域深化基礎設施、能源資源、綠色發展、數位經濟等合作，攜手推動中沙高品質共建「一帶一路」走深走實。

他說，歡迎沙烏地阿拉伯公共投資基金、沙烏地阿拉伯國家石油公司等沙烏地企業繼續紮根中國，共享中國發展紅利。

魯梅延表示，沙烏地阿拉伯高度重視發展對華關係，支持共建「一帶一路」倡議，歡迎中國企業積極參與沙烏地阿拉伯「2030願景」建設。沙烏地阿拉伯公共投資基金和沙烏地阿拉伯國家石油公司願進一步加強對華投資力度。

7月11日，商務部長王文濤同來訪的沙烏地阿拉伯對華經濟合作事務負責人、沙烏地公共投資基金總裁、沙烏地阿拉伯國家石油公司董事長魯梅延舉行會談。圖／擷自大陸商務部網站
7月11日，商務部長王文濤同來訪的沙烏地阿拉伯對華經濟合作事務負責人、沙烏地公共投資基金總裁、沙烏地阿拉伯國家石油公司董事長魯梅延舉行會談。圖／擷自大陸商務部網站

一帶一路 大陸商務部 沙烏地阿拉伯

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