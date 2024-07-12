小紅書獲俄創投入股 估值衝5,527億元

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
小紅書。 圖／取自大眾證券報微博
小紅書。 圖／取自大眾證券報微博

外電引述消息人士透露，大陸網上社交平台小紅書最近向現有股東及新投資者出售股份，並成功獲俄羅斯創投公司DST Global入股支持，連同紅杉中國、高瓴資本、博裕資本和中信資本加碼投資，目前，小紅書最新估值達170億美元（約新台幣5,527億元）。

英國《金融時報》報導指出，DST Global是一家總部位於俄羅斯的投資集團，由出生於莫斯科的以色列科技企業家米爾納所創立。而DST Global曾投資Facebook、小米等公司。

據了解，DST Global這次也連同紅杉中國一起參與此輪小紅書的投資，而紅杉中國增加其現有股份。同時，中國大陸私募股權公司高瓴資本、博裕資本和中信資本也加碼投資。

小紅書去(2023)年首次實現盈利，彼時，有知情人士表示，小紅書淨利達5億美元（約新台幣162億元），營收達37億美元（約新台幣1,202億元），扭轉2022年營收僅約20億美元、虧損2億美元的逆境。

小紅書先前曾完成六輪投資，最後一輪發生在2021年底，當時估值達200億美元（約新台幣6,500億元）。然而，胡潤研究院4月發布的「全球獨角獸榜」顯示，小紅書估值已大幅下降至人民幣1,000億元（約新台幣4,500億元）。

小紅書近年持續朝「轉型」方向邁進。早前於2022年便對公司內部架構進行調整，近期還傳出小紅書正著手進行新一輪裁員，而此次調整的重點對象是績效評分在3.5及以下的員工，最高裁員比率可達20％至30%。

俄羅斯 台幣 小紅書

延伸閱讀

北約：北京是俄羅斯非法侵略烏克蘭的決定性推手

深圳壽司郎等位！疑過號被拒入座 男子怒罵：我就在這吼半個小時

小紅書被曝裁員30%！32歲難獲工作機會 進公司2年被稱「活化石」

移居香港6年嘆不開心 陸女力數4大問題想離開：不如深圳

相關新聞

限空令上路 A股拉砲強彈、滬深兩市漲幅超過1%

大陸股市昨（11）日受到限空令激勵，滬深指數連袂走揚，漲幅均超過1%，加上中共三中全會將在下周召開，市場普遍認為，將有利...

小紅書獲俄創投入股 估值衝5,527億元

外電引述消息人士透露，大陸網上社交平台小紅書最近向現有股東及新投資者出售股份，並成功獲俄羅斯創投公司DST Global...

河南起重機之都 外銷150多國

平均每分鐘有3.2套起重配套產品，每小時有38台起重機整機下線（完成組裝離開生產線），大陸國內市場占有率達70%，相關產...

悄然從倫敦返陸…馬雲現身阿里巴巴總部 西裝革履受員工、粉絲簇擁

大陸網上開始熱傳，阿里巴巴創辦人馬雲遊歷英國倫敦多日後，於7月6日悄然自倫敦回到浙江杭州，還在阿里巴巴總部大廈現身。

陸搭建首個通信與智能融合6G試驗網

新華社11日報導，中國通信領域傳來捷報：以通信與智能融合為標誌的6G關鍵技術迎來新突破，4G、5G通信鏈路有望具備6G的...

日本供應鏈高度依賴大陸 筆電、空調等比重最高

日本經濟產業省發布2024年版《通商白皮書》顯示，在調查日本進口商品來源後發現，有1,406個品類（占總數三成以上）逾半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。