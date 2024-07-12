大陸車企價格戰打到泰國

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸車企價格戰不只在大陸市場「卷」出新高度，如今也擴散出海。比亞迪近期於泰國推出新款ATTO 3（即比亞迪元PLUS）主力車型價格降至89.99萬泰銖（約新台幣80萬元），而另款車型海豚則由於羅勇工廠投產在即，先前降至59.99萬泰銖（約新台幣53萬元）。同時，長安、哪吒和五菱也陸續推出價格低於比亞迪海豚的小型車款。

據界面新聞報導，泰國整體汽車市場連續一段時間表現遜於預期，今年前5個月總產量為65萬輛，年減16.9%，泰國國內汽車市場累計銷售26萬輛，年減23.8%。

然而，在泰國車市整體下滑趨勢下，僅純電動車的銷售處於逆勢成長狀態。自媒體「汽車生活家Autolife」最新數據指，泰國汽車銷售主要成長是來自中國大陸汽車品牌。而就泰國整體車市而言，大陸車企在泰國純電動市場占八成左右的市占率，同時，大陸車品牌在泰國整體汽車市占超過10%。

具體來看，目前在泰國當地銷售的大陸品牌有比亞迪、上汽名爵、長城、長安、廣汽埃安、哪吒等。今年前5月，比亞迪以1.29萬輛的銷量位居第四，超過三菱和福特。而上汽名爵排名第七，長城則位居第十。

大部分大陸車企已在泰國建立工廠並開啟在地化生產，料從泰國輻射至整個東南亞。其中，比亞迪泰國工廠於4日竣工下線首款車型。比亞迪泰國工廠自開工到投產歷時僅16個月，年產能15萬輛，包含整車四大製程和零部件工廠，比亞迪海豚車型也在泰國工廠亮相，下一批將換成泰國本地生產車型，預料價格戰還有得打。

品牌 泰國 海豚

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