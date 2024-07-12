雙B降價失靈 在陸銷量下滑

豪車品牌賓士（Mercedes-Benz ）和寶馬（BMW）今年上半年在大陸銷量不佳，賓士35.2萬輛，年減近6%，寶馬（含MINI）37.5萬輛，年減4.2%，「雙B」甚至降價人民幣10多萬元（約新台幣逾44萬元）還是賣不好。

外國豪華車及超豪華車品牌普遍在中國市場遭遇銷量下滑的挑戰，目前寶馬、賓士多款燃油車起售價均大幅跌破官方指導價，例如寶馬5系列起售價降至人民幣31.2萬元，較官方指導價降低12.7萬元，較指導價降低近8萬元，賓士C系列起售價人民幣22.5萬元，較官方指導價降低11萬元。

雙B原廠4S店工作人員表示，從年初到年中，雙B汽車降價幅度越來越大，5月以來降價態勢有所緩和，目前正處在價格低點。

不過即便是大幅降價，也僅僅是降低賓士、寶馬等車企銷量下滑的速度。今年第2季，寶馬全球銷量年降1.3%至61.8萬輛，其中，大陸市場銷量18.8萬輛，年減4.7%。

賓士第2季全球銷量下滑6%至60萬輛（涵蓋汽車和貨車），差點跌破60萬大關。其中，賓士電動汽車5.1萬輛，年降23%。中國銷量方面來看，儘管透過降價策略，第2季賓士在中國大陸銷量比第1季成長近10%。但從上半年整體交付來看，合計交付超35.2萬輛，年降近6%。

傳統豪車品牌銷量下滑的背後是大陸新能源汽車滲透率不斷攀升的結果，雙B的新能源車型市場競爭力不夠，銷量節節敗退，而大陸今年上半年新能源車的滲透率已高達35.2%，雙B已沒辦法靠燃油車降價，進而搶攻市場。

在豪華車領域，比亞迪構建了「仰望+方程豹+騰勢」的中高端品牌矩陣，鴻蒙智行與賽力斯、奇瑞、北汽、江淮合作的汽車均劍指高端市場，理想也在持續搶市場。整體來看，大陸汽車品牌衝擊豪華車市場勢頭強勁。

東吳證券分析表示，2024年大陸自主品牌在豪華車市場的規劃仍較積極，新能源汽車多品類全面開花，豪華MPV市場新增小鵬和理想，豪華SUV市場新車更多，而豪華轎車市場自主品牌市占率較低，2024年主要開拓該市場的品牌是華為體系（江淮和北汽）。華為與北汽合作推出的全新轎車有望提升豪華轎車市場自主品牌滲透率。