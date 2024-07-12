德擬移除華為5G設備

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中德經貿關係出現變化，路透引述兩名消息人士指出，德國政府和當地電訊營運業者已達成協議，原則上同意於未來五年內，分階段逐步將大陸科技公司相關技術和零件從等設備從該國5G網路系統中移除。

消息人士指出，據初步協議，基於安全問題，包括德國電訊（Deutsche Telekom）、沃達豐（Vodafone）等在內的電信商，將首先在2026年淘汰華為和中興通訊等企業製造的5G資料中心的核心網路設備。

在第二階段，電信商將更換電訊塔內來自華為及中興的傳輸設備，最遲在2029年更換所有包括天線、輸電線路和塔架零件的華為及中興設備。

路透認為，德國被認為在實施歐盟5G網路安全措施方面較為落後。德國電訊營運商先前一直抵制柏林推動淘汰華為的努力，而華為則反對其所謂的該國網路安全「政治化」。

對此，大陸外交部發言人林劍昨（11）日回應稱，華為等大陸通訊企業在歐洲營運多年，為歐洲建設了高質量的通訊基礎設施，創造大量的就業和稅收，沒有任何證據表明其危害歐洲國家的國家安全，將經貿科技問題政治化，只會破壞正常的技術交流合作，不符合任何一方的利益。

林劍強調，希望德方尊重事實、理性決策，獨立作出符合自身利益和國際規則的決定，為包括中國在內的各國企業提供公平、透明、開放、非歧視的市場環境。

外交部 德國 網路

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