日本供應鏈高度依賴大陸 筆電、空調等比重最高

日本經濟產業省發布2024年版《通商白皮書》顯示，在調查日本進口商品來源後發現，有1,406個品類（占總數三成以上）逾半進口金額來自中國，這項數據是美國的1.5倍，美國僅567個品類。日媒則稱，這項數據說明，日本供應鏈對中國依賴度明顯偏高。

大陸《環球時報》引述日媒報導稱，日本針對2022年的貿易統計，以約4,300種商品為調查對象。白皮書使用赫芬達爾—赫希曼指數（簡稱HHI）進行更詳細的分析，顯示了日本與夥伴國貿易的集中程度。如HHI高於50，說明該商品的進口「高度依賴」某單一來源。

各國進口額占比過半來自大陸品類

就該報告所涵蓋的4,300種商品來看，日本有近40%的商品高度依賴某個單一進口來源，且該進口來源多為中國。

具體數據顯示，日本「高度依賴」中國的進口產品主要包括筆記型電腦、空調、有機化學品和稀土金屬等。另有數據顯示，日本進口家電超九成來自中國。此外，中國也是日本化肥生產原料磷的主要供應國。

數據也顯示，日本共有252種和151種商品進口「高度依賴」美國和韓國，這兩國分別排在日本進口商品依賴度的第二和第三位，但與排在第一位的中國差距很大。與日本相比，七國集團其他成員對單一進口來源的依賴程度較低。

美國20%的進口商品「高度依賴」單一進口來源，該比例在德國為10%。具體數據顯示，美國共有567種商品進口「高度依賴」中國，而德國共有221種商品進口「高度依賴」中國。

日媒報導稱，重要礦物、半導體、肥料等品類，已被日本政府指定為「特定重要物資」。而這次白皮書資料，說明日本供應鏈對中國大陸依賴度明顯較高，同時強調日本分散採購目的地和風險評估的重要性。目前，日本已與美歐等國合作，開始實施降低對中國依賴的舉措。

另據日本共同社報導，日本經濟產業大臣齋藤健近日已向內閣會議報告了2024年版《通商白皮書》。齋藤健稱，隨著全球經濟碎片化和保護主義抬頭趨勢，日本有必要與志同道合國家合作構築「透明、強韌、可持續的供應鏈」，同時加強與全球南方國家的合作。他特別提及，與美國和德國相比，日本在稀有金屬等方面對特定國家依賴度較高，有必要抓緊分散進口來源。

今年5月，中日領導人在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間舉行會談。中方領導人指出，中日經濟已形成你中有我、我中有你的局面，中日經濟互補優勢將長期存在，在科技創新、數位經濟、綠色發展、開拓協力廠商市場等方面還有巨大合作潛力。