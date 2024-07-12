台青訪揭陽 一窺新工業化發展

夏日之際，一群台灣青年學子來到廣東揭陽，探訪工業相關學府、重點產業基地，進行深入交流與互動，於此近距離了解揭陽新型工業化發展的最新業態。

「這次來蠻驚艷我的，不管是技術，還是這邊的風景、人情味，都讓我印象蠻深刻的。」來自亞洲大學的林彥璋首次來到廣東，他提到在揭陽參訪的汽車相關企業令他感受很深，「我自己私下對汽車有一些研究，因為我知道大陸的電動車其實很厲害，尤其是人工智能方面，對這邊的印象就很好、一直在提升。」

交流團一行齊聚廣東工業大學揭陽校區，為其校園風景環境與建築設施所震撼。林彥璋感嘆道，「這邊真的比台灣的還大很多倍，風景看著很療癒，真的很漂亮。」他並提到，校園龐大的建築物以及完善的設備，讓人有煥然一新的感覺。

台青們還特別參觀了校園內的榕江實驗室，並由專業教師進行座談分享，一同探討科研主題與方向。據悉，榕江實驗室坐落於廣東工業大學揭陽校區，是一所集前沿科學研究、創新技術開發和高端人才培養為一體的綜合性科研機構。

此外，交流團也前往中石油廣東石化煉化綠色產業石化基地，領略汽車上游石化產業，親身感受現代化石化產業的先進技術和綠色發展理念，學子們留下了頗多感受。「這邊發展的東西我在台灣有看過，但它的規模更龐大，甚至進船港口也比台灣的還大。」據悉，來自南強工商的陳子銘對於化工、能源行業有著濃厚的興趣，此次他近距離接觸中石油廣東石化，感嘆其工業規模和產業發展。

除揭陽高新技術企業外，台青們也了解近期當地電商直播產業的發展趨勢，參觀了揭陽百欣電商產業園。同是首次來到廣東、亞洲大學的陳鈺欣表示，很期待回去之後跟家人朋友分享這幾天的所見所聞，「什麼都是第一次嘗試，第一次了解到大陸的電商發展，第一次近距離觀賞直播過程，雖然跟自己本身的科系沒有直接關聯，但有助於我未來找工作，之後有機會的話也想要到大陸發展。」

此次參訪行程，為台灣青年學子們提供了深入了解大陸新型工業化發展的機會，不僅促進了學術思想的碰撞，更拓寬了他們的視野。