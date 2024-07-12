滬汽車舊換新 最高補貼人民幣1萬

上海市商務委近日發布新一輪汽車「以舊換新」實施細則，不僅補貼力度升級，還在暢通流通鏈條方面進行了不少新嘗試。「上海汽車消費已從新增消費進入到更新消費階段。」上海市商務委副主任劉敏說，從2020年開始，上海每年都推動汽車以舊換新，已取得一定成效，目前上海汽車消費結構中，新車和舊車基本達到1:1。

據新華社報導，上海市商務委市場處副處長朱冰心表示，最新發布的《上海市加快汽車更新消費行動方案（2024-2027年）》明確，2024年對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買符合條件的新能源乘用車或燃油乘用車，給予一次性定額補貼。

其中，對報廢上述兩類舊車並購買新能源乘用車的，補貼人民幣1萬元；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼7,000元。

對符合條件的個人用戶以舊換新購買「國六b」燃油小客車，上海給予個人用戶一次性購車補貼。其中舊車排放標準為國四及以下的，補貼人民幣4,000元；舊車排放標準為國五的，補貼2,800元。

對符合條件的個人用戶以舊換新購買純電動小客車，給予個人用戶一次性人民幣1萬元購車補貼。對既符合國家政策又符合本市政策的車主，支持同時申請享受相關補貼。

劉敏表示，過去的汽車消費政策設計，主要將目光聚焦於「從無到有」，而在轉向更新消費的新階段，相關政策要升級，行業發展要創新，為消費穩步增長打下基礎。

根據行動方案，到2027年，上海將實現二手車交易平均車齡降低1年。二手車交易量達到90萬輛，較2023年增長50%；二手車出口量達到1.5萬輛，較2023年增長一倍；報廢汽車回收量達到5萬輛，較2023年增加一倍。