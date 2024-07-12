陸搭建首個通信與智能融合6G試驗網

新華社11日報導，中國通信領域傳來捷報：以通信與智能融合為標誌的6G關鍵技術迎來新突破，4G、5G通信鏈路有望具備6G的傳輸能力。

報導稱，中國率先搭建了國際首個通信與智能融合的6G外場試驗網，實現了6G主要場景下通信性能的全面提升。中國通信學會10日在北京舉辦的「信息論：經典與現代」學術研討會上，一項新成果的發布吸引了業界目光。

現有經典通信技術，逐步逼近理論極限，觸及容量提升難、覆蓋成本高、系統能耗大等技術天花板，如何突破這一制約是業界關切。

經典通信處理信息的方式是「模塊化」，主要靠資源堆疊提升網絡性能，因此通信系統性能提升的代價是網絡複雜度的極速攀升。

「與經典通信不同，通信與智能融合的新型通信技術，能以『端到端』貫通式優化，替代『模塊化』分離優化，以更簡潔的結構，實現通信系統性能的顯著提升。」北京郵電大學教授、中關村泛聯院副院長許曉東說。

中國工程院院士、北京郵電大學教授張平團隊基於通信與智能融合的多項關鍵技術，搭建了國際首個通信與智能融合的6G外場試驗網，驗證了4G、5G鏈路具備6G傳輸能力的可行性。這一通信系統，設計智能而簡約，其容量、覆蓋、效率三項核心指標也有了顯著提升。這一成果及其創新理論以論文形式發表于中國通信期刊《通信學報》上。

相較於5G，6G具有更高速率、更低時延、更廣的連接密度，還能實現通信與人工智能、智能感知的深度融合。「新一代通信技術需探索新路徑，要從『堆疊式創新』邁向『顛覆性創新』。」張平說。

通信與智能的深度融合是通信技術演進的重要方向。人工智能將改變通信，6G也將推進人工智能發展。張平表示，人工智能將提升通信的感知、語義理解能力。泛在通信的6G又將人工智能的觸角延伸到各領域各角落。