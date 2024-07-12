匯豐：陸仍是全球製造業重要引擎

據中新社報導，匯豐銀行環球研究最新發布的2024年中經濟觀察指出，隨著全球產業鏈加速重構，中國的生產愈來愈多地與東協等新興經濟體製造商緊密相連。中國仍是全球製造業生產的重要引擎。

匯豐銀行環球研究大中華區首席經濟學家劉晶表示，2024年過半，在中國宏觀經濟發展層面，匯豐維持今年年初做出的研判，即全年GDP可以達到5%左右的實際增長率。

今年上半年，儘管消費增速低於市場預期，但出口、工業生產及製造業、基建方面的投資表現較強。工業生產、製造業投資成為今年中國經濟活動最亮眼的因素。

劉晶稱，全球貿易水平目前處在歷史高位，中國在各行業的競爭力也在增強。中國作為世界重要商品供應國的重要性日益凸顯，市場分額亦不斷擴大。出口擴張仍是中國經濟增長一大亮點。

由於中國商品的價格優勢有助於緩解許多經濟體的價格壓力，對全球經濟來說，中國出口也很重要。

劉晶還表示，期待看到更有力的政策出台以支持經濟增長，增強經濟韌性。如果房地產市場企穩，結構轉型有效推進，中長期將增強中國經濟韌性並有效提振國內需求。