河南起重機之都 外銷150多國

平均每分鐘有3.2套起重配套產品，每小時有38台起重機整機下線（完成組裝離開生產線），大陸國內市場占有率達70%，相關產品應用於法國巴黎大皇宮等海外工程……這些數據全源自一座人口不足百萬的縣級市。

中新社報導，走訪起重機械之都河南長垣市，探尋其發展的「前世今生」。20世紀80年代，韓憲保、崔培軍等一批善於思變的長垣人，洞悉到起重機械的市場前景，紛紛投入起重機械維修和門市銷售，創立了衛華集團、河南礦山集團等起重機製造領域的主要企業。

如今，據長垣市官方最新統計顯示，該市年產門橋式起重整機30萬餘台、零部件170萬套，大陸國內市場占有率達70%，產品遠銷全球150多個國家和地區。

走進河南礦山智能產業園生產廠房，工人通過按鈕操作工業機器人，批量生產出的零部件通過嚴格檢測後，被運送出去。一批21台門式起重機的出口訂單，正在加緊趕製，首台已完成載荷試驗正在匯裝。

河南礦山集團副總裁岳相斌介紹，近年來，該企業生產的門式和橋式起重機整機熱銷中亞、東亞、非洲等地區的122個國家，廣泛應用在鋼鐵冶煉、礦山開採、鐵路工程、港口物流等領域，特別是巴基斯坦餘熱發電、剛果礦業、孟加拉電力項目、塞爾維亞銅業等共建一帶一路倡議重點項目。據悉，今年上半年，該企業銷售額已突破60億元人民幣，同比增長13.7%，出口訂單增長迅猛，占總銷售額近三成。

衛華集團董事長李國強說，外國面孔在該企業很常見，企業招聘了一批外籍員工來加速實現國際化發展目標，同時通過科技創新拓寬出口產品的種類和應用場景，其主導產品廣泛應用於航天軍工、機械冶金、港口鐵路、石油化工等領域，如法國巴黎大皇宮、沙烏地阿拉伯未來新城等海外工程。

海外業務對於衛華非常有吸引力。李國強介紹，上半年，該企業大陸國內銷售額同比增長5%左右，海外市場銷售額同比增長240%，預計全年海外市場增長率能達到400%左右。