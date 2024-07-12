萬科上半年估虧300億

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸知名房企萬科發布業績預告，上半年淨虧損將達人民幣70億元至90億元（約新台幣298億元至383億元）。瑞銀研報指出，被大陸業內認為經營穩健的萬科拋出業績震撼彈，也意味大陸房地產仍處危機之中。

萬科去年上半年淨利還有人民幣98.7億元。今年第1季虧損人民幣3.6億元，第2季虧損較第1季明顯擴大，顯示業績承壓。萬科公告也指出「公司對業績虧損表示歉意」。

對於虧損的原因，萬科歸納四點：一是房地產開發項目結算規模和毛利率顯著下降；二是公司對部分項目提列減值；三是部分非主業財務投資出現虧損；四是部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面價值。

萬科上半年實現銷售金額人民幣1,273億元，共交付7.4萬套房子；債務方面，上半年完成三筆境外債的償付，折合人民幣105億元，今年內已無到期境外債；境內債部分，下半年境內公開債券還剩兩筆，合計人民幣43億元，已有相應償還安排。

同時，為提振投資者信心，萬科管理層共計1,862人計畫於6個月內自籌人民幣2億元增持公司A股股票。該消息激勵萬科A股昨（11）日上漲2.41%。

人民幣 房地產 業績

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