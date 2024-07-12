外資6月在大陸淨流出650億元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

據國際金融協會（IIF）發布統計數據顯示，外資6月在大陸股市與債市抽走資金總額逾20億美元（約新台幣650億元）。大陸投行中金公司此前研報亦稱，境外資金加速流出A股，市場期待的長期資金尚未見到回流趨勢。

數據顯示，新興市場連續第八個月獲外資淨流入，6月流入金額161億美元，其中債市流入額112億美元，流入股市49億美元。而撇除中國大陸以外的亞洲市場，在6月獲得151億美元的淨流入。

實際上，在今年6月初，包括瑞銀、高盛、摩根士丹利、花旗、匯豐等在內的多家外資機構紛紛唱多A股及中國股票市場（包含中概股、港股）。除調高陸股估值外，摩根大通在6月5日港交所披露的資訊顯示，增持包括港交所、招商銀行、中國中免等多檔股票。

不過，據中金公司追蹤資金流向監測機構EPFR數據顯示，截至6月26日，海外資金繼續自A股和港股流出，主動型基金的外資加速流出。主動價值型外資加速流出港股市場達3.8億美元。

而市場上流動的資金多是交易型的「快錢」。中金認為，自4月中旬來，這輪反彈動力主要以交易型資金及部分區域再平衡資金為主，而市場期待的長線價值型資金尚未形成回流趨勢。

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